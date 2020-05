El comisionado dominicano Núñez tiene COVID-19 Por Robert Coster El Comisionado Dominicano de boxeo Franklin Núñez está en el hospital después de dar positivo por el coronavirus. El Sr. Núñez, de profesión periodista y escritor de boxeo, ha sido Comisionado de Boxeo desde 2008. Los pensamientos y oraciones de Fightnews.com® están con el Sr. Núñez. El programa WBC Clean Boxing reanuda las pruebas

