El programa WBC Clean Boxing reanuda las pruebas El Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Voluntaria Antidopaje han anunciado la reanudación de las actividades de prueba antidopaje bajo el Programa de Boxeo Limpio del WBC. En febrero pasado, el CBP de WBC suspendió temporalmente las actividades de prueba debido a la pandemia mundial de Covid-19. Todos los boxeadores elegibles bajo el WBC CBP (los 15 mejores en las últimas clasificaciones mundiales del WBC, los actuales campeones del WBC y los boxeadores programados para pelear por un campeonato del WBC) podrían estar sujetos a pruebas antidopaje aleatorias. VADA ha diseñado un protocolo de recolección de muestras junto con su brazo de recolección Clearidium, que se adhiere estrictamente a los procedimientos de seguridad más estrictos disponibles, en total cumplimiento con las reglas aplicables promulgadas en la jurisdicción donde la recolección de muestras se realizará a la luz del Covid-19 situación mundial El WBC exhorta a todos los boxeadores elegibles de WBC CBP a actualizar inmediatamente sus Formularios de localización según sea necesario. Las políticas de paradero del WBC CBP y los formularios de paradero están disponibles en https://wbcboxing.com/WBCVADA/wp-content/uploads/2015/09/WBC-Clean-Boxing-Program-Whereabouts-Policy.pdf y https: // wbcboxing .com / WBCVADA / wp-content / uploads / 2015/09 / WBC-Clean-Boxing-Program-Whereabouts-Form.pdf respectivamente. Los formularios incluyen procedimientos e instrucciones claros de presentación. El comisionado dominicano Núñez tiene COVID-19 El boxeo puede usar UFC como modelo

