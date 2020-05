El boxeo puede usar UFC como modelo Por Karl Freitag El sábado por la noche en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, UFC organizó un exitoso programa de pago por evento. Este fue el primer gran evento deportivo de combate en los Estados Unidos desde marzo. El espectáculo tuvo lugar sin la asistencia de fanáticos y todos los luchadores, funcionarios, equipo de producción y cualquier otra persona involucrada tuvieron que pasar múltiples controles de temperatura, una prueba de anticuerpos y una prueba de hisopo nasal. UFC tiene espectáculos programados para el 13 y 16 de mayo en el mismo lugar. Florida ha estado abierta a organizar eventos de boxeo siempre que no haya espectadores presentes, lo que desafortunadamente deja de lado el vibrante circuito de exhibición de clubes del estado. Pero los principales promotores con fechas de televisión hasta ahora han tenido miedo de venir al Estado del Sol. Con el modelo de UFC, esperamos que el bloqueo pugilístico termine pronto, ya que los fanáticos de la lucha mundial sufrirán otro fin de semana sin boxeo. Fallece Jimmy Glenn dueño del legendario ¨Jimmy´s Corner¨ en NY

