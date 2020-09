Selby-Kambosos el 31 de octubre en Reino Unido por DAZN Lee Selby se enfrentará a George Kambosos Jr en una eliminatoria final por el título de peso ligero de la FIB en la cartelera del choque de peso pesado entre Oleksandr Usyk y Derek Chisora ​​el 31 de octubre, en vivo por Sky Sports Box Office en el Reino Unido y DAZN en los EE. UU. Será en Gales el lugar natal de Selby en el Motorpoint Arena Cardiff a principios de este año en mayo antes de que la pandemia de coronavirus en curso obligará a posponer el evento, pero los rivales ahora tienen la oportunidad de trabar cuernos luego de una acumulación picante sobre el últimos meses. Selby (28-2, 9 KOs), un ex campeón mundial de peso pluma de la FIB, superó a la leyenda Escocesa Ricky Burns a través de una decisión mayoritaria en The O2 en Londres en octubre pasado para mantenerse en línea para otra oportunidad por el título mundial y ahora se encuentra a poca distancia de convertirse en campeón mundial de dos pesos. Kambosos Jr (18-0, 10 KOs), oriundo de Sydney en Australia, derrotó al ex campeón mundial Mickey Bey en territorio visitante en el Madison Square Garden en Nueva York la última vez para anunciarse como una estrella en ascenso de la división de peso ligero y ha prometido para ‘retirar’ Selby. Lemieux encabeza el regreso del boxeo a Canadá

