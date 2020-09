Gabriel Flores Jr. en camino hacia una oportunidad por el título mundial Por Jeff Zimmerman La estrella en ascenso, el peso ligero Gabriel Flores Jr. (18-0, 6 KOs) y su padre, Gabe Flores Sr., quien también entrena y maneja a su hijo, han estado haciendo movimientos silenciosos dentro y fuera del ring para posicionar a Flores Jr. oportunidad por el título mundial el próximo año. Flores Jr., ahora de 20 años, era el peleador más joven firmado por Top Rank a los 16 en ese momento, ha seguido mostrando la promesa de un futuro campeón después de una carrera amateur estelar. Continúa su viaje profesional el sábado 3 de octubre en ESPN + contra el experimentado Ryan Kielczweski (30-4, 11 KOs) como el evento co-estelar de Zepeda-Baranchyk. Flores Jr. está emocionado de volver a “The Bubble” en Las Vegas después de dominar a Josec Ruiz en sus primeras diez rondas a mediados de junio. “Se siente muy bien ayudarme a avanzar más en mi carrera. Puedo mostrar mi carrera con alguien con tanta experiencia y acercarme a un título mundial. Estoy al 110%, todo bien, sano y me siento muy bien “. Mientras Flores Jr ha visto a otras estrellas jóvenes como Devin Haney capturar un título mundial y personas como Ryan García obtienen más protagonismo y atención de los medios, Flores Jr.no muestra celos y está complacido de dónde están las cosas en su joven carrera. “Hago lo que hago, mi equipo y yo, pelea a pelea, quién está ahí afuera”, dijo Flores Jr. “Si están ganando títulos mundiales, estoy bien. Me apego a mi historia. “No estoy compitiendo con nadie. No miro a nadie y los envidio. Me alegro de que lo estén haciendo bien y estoy concentrado en mí “. Flores Sr. ha estado planeando el camino del boxeo para su hijo desde los 7 años y ha usado el deporte para protegerlo de las duras calles de Stockton, CA, un lugar que el mayor Flores conoce muy bien. Como muchos otros del vecindario, Flores Sr. se unió a una pandilla que eventualmente lo llevaría a prisión por un tiempo. Flores Jr.también perdió a su madre a causa de la violencia relacionada con las pandillas cuando solo tenía 12 años cuando le dispararon mientras asistía a la fiesta de cumpleaños de un niño. Flores Jr., con la guía de su padre, se ha convertido en un modelo a seguir y una inspiración para los jóvenes en su ciudad natal de Stockton. Y todo lo que Flores Sr. hace por su hijo tiene un propósito detrás. “Algunos muchachos muerden más de lo que pueden masticar”, dijo Flores Sr. “Todo lo que hacemos está calculado. Todo está bien. Verá en un par de años, cuando el junior compite libra por libra, la gran pelea no será una buena pelea. Cuando esté en el nivel que necesito que esté, será difícil vencerlo. “Cuando ganemos un título, será legítimo, nada de mickey mouse”. El plan maestro comenzó cuando Flores Jr. firmó con Top Rank y fue codiciado por todos los principales promotores. Flores Sr. quería que dos de los mejores casamenteros en el negocio guiaran y aseguraran el desarrollo de su hijo y lo consiguieron con el miembro del Salón de la Fama Bruce Trampler y Brad Goodman. “Bruce y Brad hacen Top Rank en mi opinión y la razón principal por la que firmamos con ellos. Junior era tan joven, de 16 años, y con esos muchachos detrás de nosotros, la carrera de junior florecería “. Y parte de ese desarrollo incluyó un traslado reciente a la capital mundial del boxeo, Las Vegas, NV. “Habíamos estado planeando venir a Las Vegas por un tiempo, pero el junior no quería venir al principio, pero se dio la vuelta”, dijo Flores Sr. “La gente hace fila para entrenar a junior aquí y tuvimos que llevar gente en avión y pagarles para que fueran a Stockton y consiguieran el trabajo. “No hay distracciones para él y tenemos la elevación de 10k pies con Mount Charleston”. Flores Jr. no ha mostrado ningún problema de resistencia hasta ahora al principio de su carrera, pero podría sentir la ayuda de la “montaña famosa” para los luchadores de Las Vegas. “Fue una gran diferencia con Mount Charleston ya que llegué a los diez completos y no estaba cansado en absoluto. Definitivamente ayuda “. A medida que el combo padre e hijo continúan trabajando en su oficio, nunca están satisfechos. “Siempre hay algo en lo que trabajar como ir mejor al cuerpo, para perfeccionarlo”, dijo Flores Jr. “Estamos trabajando dentro del rango, usando ángulos, atrapando y disparando, caminando al oponente hacia abajo”, compartió Flores Sr. “Verán el 3 de octubre, junior mejora en cada pelea y tener mejores oponentes, fundamentalmente sólido, lo hace más fácil. “Junior ha estado cayendo y lastimando a la mayoría de los oponentes y la carrocería ayuda. Dale a Carl (Frampton) y Jamel Herring y creo que verás salir al verdadero junior. Sin faltarle el respeto a Herring, es un gran tipo, pero creo que el talento de junior es superior al de estos muchachos, lo mismo con Frampton sin faltarle el respeto. Simplemente pensamos que somos mejores peleadores y junior es joven y tiene hambre “. El equipo Flores también ha estado haciendo movimientos fuera del ring agregando al magnate de la música y al veterano gerente de boxeo J. Prince al equipo junto con el futuro miembro del Salón de la Fama convertido en analista de boxeo Andre Ward. “J. y Antonio Leonard son personas buenas y genuinas. Hablamos durante 2 horas y luego firmamos el contrato ”, explicó Flores Sr. “Tengo mucha fe y fe en J y él tiene mucha experiencia, conocimiento e influencia. Lo tengo en mente para las oportunidades fuera del ring en el futuro y para ayudar a atraer a una multitud diferente. “Dre trajo muchos detalles, está muy concentrado en los detalles y las pequeñas cosas que cuentan y más experiencia en el ring. He estado entrenando junior desde que tenía 7 años. Dre aporta mucho conocimiento a la mesa de un peleador invicto, excelente libra por libra y uno de los mejores en hacerlo. Él podría ser esa segunda voz para mí “. Flores Sr. agregó: “Le enseñé a junior a hacer esto, pero él muestra una perspectiva diferente. Es un gran modelo a seguir. Asesora y entra en los campamentos de juveniles, pero su título es asesor. La idea no es ganar, sino dominar, para eso estamos aquí. Tengo mucha confianza porque hicimos un esfuerzo adicional. Pon el trabajo “. Y ese trabajo debería conducir a una oportunidad por el título en 2021 si todo sale según lo planeado. “Estamos hablando de una pelea por el título con Top Rank. Esta pelea es una de ellas y la próxima pelea es otra pelea intensiva ”, dijo Flores Sr. “Para mayo de 2021, tendremos esa oportunidad por el título para su cumpleaños en el Stockton Arena. “En un mundo perfecto, queremos al ganador de Herring y Frampton. Si no, lucharemos por otro título. Hará 130 por ahora y el plan era hacerse con un título a los 30 e ir al 35 “. Mientras Flores Sr. maneja el negocio fuera del ring con el recién agregado J. Prince y los altos mandos de Top Rank mientras continúan su camino hacia un título mundial, Flores Jr.ha dado a conocer sus sentimientos de lo que quiere. “Mi sueño es luchar contra todo el mundo. Si hay un título en el aire, hazlo realidad, no hay discusiones con los promotores. Estaré en el ring con todos “. INÉDITO: Los tres títulos en disputa de Davis-Santa Cruz en la historia del Boxeo Selby-Kambosos el 31 de octubre en Reino Unido por DAZN

