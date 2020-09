Lemieux encabeza el regreso del boxeo a Canadá Tras la autorización de las autoridades de salud pública para reanudar los deportes de combate y los eventos deportivos profesionales, Eye of the Tiger Management presentará su primer espectáculo desde el brote del Covid-19 el 10 de octubre. El evento se realizará a puerta cerrada en el Centro Gervais. Auto en Shawinigan, ubicado a medio camino entre Montreal y la ciudad de Quebec. En el evento estelar, el ex campeón de peso mediano de la FIB David Lemieux (41-4, 34 KOs) se enfrentará a Francy Ntetu (17-3, 4 KOs). Además, el campeón de peso pesado de la NABF, Arslanbek Makhmudov (10-0, 10 KOs) defenderá contra Dillon Carman (14-5, 13 KOs) y el peso súper mediano Lexson Mathieu (8-0, 7 KOs) se enfrentará a Tim Cronin (12- 4-2, 3 KOs) por el título de 168 libras de la NABF. Las peleas se transmitirán en vivo en la plataforma web Punching Grace. “Optamos por las peleas locales, no solo porque queríamos evitar los viajes aéreos internacionales y los riesgos asociados, sino también para permitir que los boxeadores canadienses volvieran a la acción”, dijo la promotora Camille Estephan. “Los duelos locales siempre son muy populares entre los fanáticos del box porque a menudo son los más emocionantes y electrizantes. Hemos tenido prueba de esto en varias ocasiones, en particular con Germain vs. Claggett, Bazinyan vs. Ntetu e incluso Drolet vs. Kalunga, que resultaron ser peleas memorables. Estamos muy orgullosos de la cartelera que hemos logrado armar en tal contexto y estamos convencidos de que hará las delicias de los fanáticos del box en todo el país ”. Selby-Kambosos el 31 de octubre en Reino Unido por DAZN

