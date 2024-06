Se retrasa la oferta por la cartera Canelo-Scull La subasta de la FIB para la pelea por el campeonato mundial entre el campeón indiscutido de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez y el #1 de la FIB William Scull debía llevarse a cabo hoy, 6 de junio. Sin embargo, el equipo de Canelo pidió más tiempo y esta solicitud fue concedida después discusiones con el equipo de Scull y la nueva fecha es ahora el 13 de junio. Por un tiempo parecía que Canelo podría renunciar a su cinturón de campeonato mundial de la FIB y que Scull podría luchar por la vacante contra otra persona. Pero ahora aparentemente se ha producido otro cambio de rumbo. “Hemos sido el retador obligatorio de Canelo durante dos años y la FIB finalmente se puso seria y programó oficialmente la pelea”, dijo el promotor de Sculls, Ingo Volckmann. “Sin embargo, después de que no respondieron a nuestros mensajes, presionamos a la FIB y la licitación se programó temprano. “Sin embargo, ya hablé con Tom Brown, quien representa a Canelo, y le hicimos una oferta. Ahora estamos negociando los detalles, por lo que la fecha se ha vuelto a posponer. Esperamos que todavía podamos llegar a un acuerdo y que estemos en negociaciones. Quizás podamos encontrar una solución que sea aceptable para ambas partes. ¡Estaba listo para la subasta, mi oferta ya estaba en Estados Unidos!” Round 12 con Mauricio Sulaimán: Concluye la temporada de boxeo en Riyadh con gran boxeo Mr. Monster Inoue hacia Nueva York Like this: Like Loading...

