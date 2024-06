Mr. Monster Inoue hacia Nueva York Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda Este título es una parodia de la obra maestra de la película "Mr. Smith Goes To Washington" protagonizada por James Stewart en 1939. "Monster" Naoya Inoue (27-0, 24 KOs), el campeón mundial unificado de peso súper gallo, partió hacia Nueva York para asistir a la ceremonia de entrega de premios de los Boxing Writers. Asociación de América (BWAA). Naoya fue nombrado Boxeador del Año de la BWAA y recibirá el prestigioso Premio Sugar Ray Robinson el próximo viernes. El Monstruo estará acompañado por su manager/promotor Hideyuki Ohashi, ex campeón mundial de peso mínimo del WBC/AMB. Felicitaciones.

