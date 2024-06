El ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner (35-4-1, 24 KOs) y el favorito de los fanáticos Blair “The Flair” Cobbs (16-1-1, 10 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su evento principal del Campeonato Popular del WBC el viernes por la noche en el Hard Rock Live del Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Adrien Broner: “Quiero agradecer a todos por estar presentes. Me disculpo por llegar tarde. Quiero decirles a ustedes lo que les digo a todos los demás. No puedes luchar por mí. Ustedes no van a perder este peso por mí. Y ustedes, chicos, seguro que no hablarán por mí. Así que no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo sólo para complacerte. No vas a poner comida en mi plato ni dinero en mi bolsillo. Tuve que manejar los negocios. Tenía que hacer mi trabajo antes de venir aquí a hablar mierda… Estoy aquí para arriesgar mi vida. El 7 de junio no vendré sólo a dar un espectáculo para los fans. Voy a morir si es necesario”.

Blair Cobbs: “Gracias a todos por asistir a este. Ésta va a ser una atracción muy grande. En caso de que no sepas quién soy, soy el hombre más emocionante del boxeo, Blair “The Flair” Cobbs. El viaje en limusina, el vuelo en avión, el robo de besos, el tráfico y el hijo de puta. Me está costando mantener puestas estas botas de cocodrilo. Nos lo vamos a pasar genial. No puedo esperar a tener en mis manos a Adrien Broner. Mira, tuvo una buena racha, pero ahora es el momento de su desaparición”.