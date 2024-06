Claressa Shields regresa el 27 de julio El sábado 27 de julio, la campeona mundial indiscutible de peso mediano Claressa “GWOAT” Shields (14-0, 2 KOs) sube dos categorías de peso para competir por un título mundial en una cuarta división contra la campeona femenina de peso pesado del CMB Vanessa Lepage-Joanisse (7- 1, 2 KO). El campeonato vacante de peso semipesado femenino de la OMB también estará en juego el 27 de julio, ya que ambos peleadores del evento principal apuntan a unificar títulos de 175 libras en una edición muy especial de “Big Time Boxing USA” en el Little Caesars Arena en Detroit que se transmitirá en vivo en la principal plataforma deportiva mundial, DAZN. “Desde el comienzo de su carrera, Claressa ha buscado hacer que su historia sea parte de la historia”, dijo el promotor Dmitriy Salita. “Esta pelea es uno de los desafíos más difíciles para Claressa, subir dos divisiones de peso para desafiar al actual campeón mundial de peso pesado. Es ‘Claressa vs. Vanessa’ por el título mundial unificado en Detroit, una de las casas históricas del boxeo. No hay mejor lugar para este enfrentamiento épico que el hermoso y mundialmente famoso Little Caesars Arena”. Conferencia de prensa final de Broner-Cobbs Zhang KOs 5 a Wilder en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

