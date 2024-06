Zhang KOs 5 a Wilder en Arabia Saudita Por. Gabriel F. Cordero En un emocionante enfrentamiento de peso pesado, “Big Bang” Zhilei Zhang (27-2-1, 22 KOs) noqueó a “The Bronze Bomber” Deontay Wilder (43-4-1, 42 KOs) en el quinto asalto el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Zhang, de 41 años, con una ventaja de peso de 68 libras, acechó a Wilder, de 38 años, quien intentó atrapar a Zhang con sus derechas. Zhang trabajó sobre Wilder contra las cuerdas durante un tramo en la segunda ronda. Zhang continuó caminando por Wilder mientras la acción disminuía. Zhang derribó a Wilder en el quinto asalto con una mano derecha que lo hizo girar y un derechazo de seguimiento que puso fin a la noche de Wilder. El tiempo era 1:51. Bivol KOT Zinad y retiene título de la AMB en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

