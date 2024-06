Bivol KOT Zinad y retiene título de la AMB en Arabia Saudita El campeón de peso semipesado de la AMB, Dimitry Bivol (23-0, 12 KOs), gano mediante un nocaut técnico en el sexto asalto sobre el previamente invicto número 2 de la FIB, número 7 de la AMB, Malik Zinad (22-1, 16 KOs) el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Bivol derribó a Zinad con una combinación de derecha/izquierda en el primer asalto y luego consiguió una detención del árbitro con una ráfaga de golpes en el sexto asalto. El tiempo era las 2:06. Fue el primer KO de Bivol desde 2018. El siguiente paso para Bivol es un enfrentamiento indiscutible el 12 de octubre con el campeón del WBC, FIB y OMB, Artur Beterbiev. Zhang KOs 5 a Wilder en Arabia Saudita Ball destrona a Ford del campeonato pluma de la AMB Like this: Like Loading...

