Ball destrona a Ford del campeonato pluma de la AMB El invicto número 9 de la AMB, Nick "Wrecking" Ball (20-0-1, 11 KOs) destronó al previamente invicto campeón de peso pluma de la AMB Ray "Savage" Ford (15-1-1, 8 KOs) por decisión dividida en doce asaltos el sábado por la noche en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. Ball presionó la acción y superó a Ford durante la primera mitad de la pelea. Ford le rompió la nariz a Ball en el séptimo asalto y mejoró en la recta final. Al final, los puntajes fueron 115-113 Ford, 115-113, 115-113 Ball. En una eliminatoria de peso mediano del CMB entre peleadores invictos, el número 2 del CMB, Hamzah Sheeraz (20-0, 16 KOs), anotó un nocaut técnico en el undécimo asalto sobre el número 5 del CMB, Austin "Ammo" Williams (16-1, 11 KOs). Williams sacudió a Sheeraz en el primer asalto, pero Sheeraz encontró su alcance y dominó a Williams después de eso. Sheeraz derribó a Williams al final del décimo asalto y consiguió una detención del árbitro en el undécimo asalto. El tiempo fue: 45. La victoria puso al equipo de Queensberry por delante 6-0 contra el equipo Matchroom después de tres combates, asegurando al menos un empate en el torneo 5v5. El peso semipesado #7 del CMB, #7 de la OMB y ex campeón amateur Willy Hutchinson (18-1, 13 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex retador al título mundial y clasificado #4 de la AMB Craig "The Spider" Richards (18-4- 1, 11 KO). Las puntuaciones fueron 116-112, 117-111, 119-109.

