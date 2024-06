Actualización de Ryan García Declaración del campamento de Ryan García: Los resultados de las pruebas de muestras de dos suplementos declarados por Ryan García en los formularios de control de dopaje VADA, firmados el 19 y 20 de abril, dieron positivo por contaminación con Ostarine. Esto confirma lo que hemos sostenido constantemente: Ryan fue víctima de contaminación por suplementos y nunca ha usado intencionalmente ninguna sustancia prohibida o que mejore el rendimiento. Cualquier afirmación en contrario, que cuestione la integridad de Ryan como un boxeador limpio, es inequívocamente falsa y difamatoria. A lo largo de su carrera, Ryan se ha sometido voluntariamente a numerosas pruebas, todas las cuales arrojaron resultados negativos, lo que subraya su compromiso con una competencia justa y limpia. Además, múltiples pruebas negativas previas a su pelea contra Haney afirman aún más su historial limpio. Los niveles ultrabajos de Ostarine detectados en sus muestras, en el rango de la milmillonésima de gramo, junto con su muestra de cabello limpio, demuestran contaminación en lugar de ingestión intencional. Los resultados de las pruebas recientes lo reiteran. Ball destrona a Ford del campeonato pluma de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: Análisis después de la tormenta de Usyk-Fury Like this: Like Loading...

