Round 12 con Mauricio Sulaimán: Análisis después de la tormenta de Usyk-Fury Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Después de la tormenta llegó la calma, tras la memorable y trascendental batalla entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk. Aquí está mi análisis de los hechos. Fury, de Inglaterra, se enfrentó a Usyk, de Ucrania, en el Reino de Arabia Saudita, en la que ya se considera una de las grandes peleas de la historia, frente a Ali-Frazier, Ali-Foreman o Tyson-Holyfield, entre otras peleas legendarias. Ambos peleaban por el INDISCUTIBLE, pero más aún por Fury por la redención y el legado, mientras que Usyk por su país y la fuerza ucraniana. La promoción como joya de la rutilante Temporada de Riad, con el liderazgo de Turki Alalshik, fue algo nunca antes visto; La producción previa de cortometrajes, arte relacionado con el combate y la producción del evento en sí, en el Kingdom Arena, fue espectacular, el ambiente que se generó fue mágico y la pelea superó todas las expectativas. ¿Qué tuvo que pasar para que se diera esta pelea? Una negociación multimillonaria, con las bolsas más grandes jamás vistas para ambos boxeadores, flexibilidad de las cuatro organizaciones (WBC, OMB, FIB y AMB) para que ambos pudieran jugarse sus campeonatos, y la pelea sería por el título indiscutible. Se mantuvieron innumerables reuniones y comunicaciones.para abordar cuestiones detalladas, logrando que todas las partes lleguen a un acuerdo culminante. Determinar qué Comisión de Boxeo estaría a cargo de la pelea fue una tarea titánicamente compleja, ya que Arabia Saudita no tiene una establecida y dicha entidad tendría que ser neutral. Finalmente se acordó que la MEPBC (Comisión de Boxeo Profesional de Medio Oriente) estaría a cargo. Luego vino el tema de los jueces y árbitros, un largo proceso que quedó pendiente en el vaivén del péndulo hasta el último momento. Las reglas del combate, principalmente la cuestión de la repetición instantánea, dieron lugar a arduas discusiones e intensos debates; las vendas para las manos, los guantes, en fin, muchos insumos para producir el resultado final. La pelea estaba programada para febrero, pero Tyson Fury sufrió un corte profundo durante una sesión de sparring y, debido a este accidente, todo tuvo que reprogramarse para el 18 de mayo. En febrero sucedió algo histórico que le dio un contexto único a esta gran pelea; El Santo Padre Francisco bendijo el cinturón conmemorativo de la pelea. El cinturón indiscutible quedó en manos del Papa, quien dio su bendición a ambos boxeadores y le puso el nombre de Pelea por la Paz. Esto sucedió durante una audiencia que tuvimos mi hermano Héctor y yo, gracias a nuestro querido Adrián Pallarols. Los ánimos durante la semana de la pelea eran burbujeantes, chispeantes, fusionados y, a veces, incandescentes; Incluso hubo una desafortunada pelea en el hotel sede, cuando los equipos de ambos guerreros se enfrentaron, y el padre de Fury le dio un cabezazo a un miembro del equipo de Usyk, lo que generó una atmósfera hostil y nerviosa durante el resto de la semana. El mundo siguió de cerca, atenta e intensamente, las acciones en la plataforma DAZN. Ya en la arena, a la una de la madrugada, luego de una sensacional actuación musical, vino el ingreso de los boxeadores, simplemente espectacular, seguido de los emotivos himnos de ambas naciones; finalmente un ring vacío, Fury en su esquina, Usyk en la suya y el referi parado entre ellos, todos esperando con gran expectación el sonido de la campana inicial. Usyk salió agresivo, pero en las dos primeras rondas hubo relativamente poca acción efectiva por parte de ninguno de los dos. Fury dominó las rondas tercera, cuarta y quinta. Aumentó el ritmo en el sexto y séptimo, conectando fuerte y cortando la ceja y evidentemente lastimando al ucraniano. Ganchos y ganchos que daban la sensación de que la pelea estaba cerca de llegar a su fin, con una victoria del gigante Fury ante un Usyk que lucía disminuido y cansado. Llegó el minuto de descanso al final del séptimo y sucedió una de las cosas más increíbles que he vivido en el boxeo y en la vida. El entrenador de Usyk, Yurii Tkachenko, se arrodilló frente a él y le preguntó: «¿Quieres el crucifijo?»… «Sí, respondió». Luego le acercó la cruz que colgaba de su pecho y la besó… El octavo asalto cambió radical y dramáticamente el curso de la pelea, cuando Usyk conectó un contundente gancho de izquierda que explotó en la nariz de Fury, que comenzó a sangrar profusamente. Tyson cometió el error de sonarse la nariz y esto también le provocó inflamación en el ojo derecho. Estalló el noveno asalto. Fury estaba al borde de la derrota por nocaut cuando fue conectado con combinaciones, siendo golpeado por todo el ring, lanzado de pilar a poste, hasta que finalmente se tambaleó y el referi lo contó como una caída oficial. Parecía que el final de la pelea estaba cerca… pero entonces sonó la campana. La fuerza, el coraje y la inspiración divina que recibió Usyk al besar su crucifijo quedarán como testimonio de cómo la fe puede mover montañas. El impecable trabajo de Russ Abner, también fue un elemento fundamental en la esquina de Usyk, quien contuvo y controló la hemorragia de la herida. Las últimas tres rondas fueron extremadamente dramáticas; El fantasma del nocaut era un espectro de expectación, pero la valentía de Fury, su corazón fuerte y su habilidad boxística, incluso lo llevaron a lastimar a Usyk nuevamente, hasta que sonó la campana final… Se fusionaron en un abrazo de oso y Fury besó la frente de su ahora nuevo amigo después de 12 rondas de combate intenso y contundente. Ésta es la pura belleza de este deporte. El espíritu y la esencia de su corazón y alma. La tensión que existía antes del anuncio oficial anunciado por Michael Buffer era escalofriante, envuelta en el manto amortiguado de un silencio ensordecedor, si sabes a lo que me refiero, esa expectativa atraía y magnetizaba la atención total. … 115-112, para Usyk; 114-113 para Fury y 114-113 para el ganador por decisión dividida, Oleksandr Usyk! La decisión siempre estará en duda. Son muchísimos los factores que intervienen para poder entender, y así analizar, lo que sucede en los puntajes otorgados por los tres jueces oficiales de las peleas. Los invito a ver mi podcast que precisamente toca este tema en particular, dura 15 minutos y es muy ilustrativo. https://youtu.be/iTGhaNg-BT8?si=5XpG63AfVyWZPD8T SABÍAS QUE…? Hay quienes han cuestionado e incluso criticado el puntaje del juez Craig Metcalfe, quien puntuó 114-113, a favor de Fury. Luego de un análisis detallado, resulta que todo se resolvió en el round 11. Este episodio obtuvo un puntaje de 10-9 a favor de Fury. el juez Fitzgerald, cuyo marcador final fue 114-113 a favor de Usyk; Marcó el undécimo episodio 10-9 a favor de Usyk. Fue una ronda reñida, difícil de puntuar. Si el juez Fitzgerald hubiera marcado esta ronda a favor de Fury, su puntaje final habría sido 114-113, a favor de Fury. Con este simple análisis queda descartada cualquier acusación contra Craig Metcalfe. Es una persona honorable y merece respeto, ya que es un gran oficial de ring. Análisis simple round a round Round 1: Ronda moderada para Usyk: asesta algunos golpes.3 jueces 10-9 Usyk Round 2 – Ronda cerrada – 2 jueces Fury 1 Usyk Round 3 – Ronda cerrada – 2 jueces para Usyk 1 Fury Round 4 – Ronda moderada para Fury – Aterrizado y dominado – 2 jueces para Fury 1 Usyk Round 5 – Ronda decisiva para Fury – Aterrizó y dominó – 3 jueces para Fury Round 6 – Ronda decisiva para Fury – Tremendos golpes aterrizados – 3 jueces para Fury Round 7 – Ronda decisiva para Fury – Herido y dominado completamente – 3 jueces para Fury Round 8 – Ronda moderada para Usyk – Aterrizó enorme y sangró Fury – 3 jueces para Usyk Round 9 – Extremadamente decisivo para Usyk – Enorme daño y caída – 3 jueces para Usyk 10-8 Round 10 – Moderado para Usyk – Mantuvo el impulso de la tercera ronda 9 poca acción – 3 jueces para Usyk Round 11 – Ronda cerrada – Un golpe en los últimos 5 segundos de la tercera tuvo impacto – 2 jueces para Usyk 1 Fury Round 12 – Ronda cerrada – Fury más activo y conectó algunos golpes más – 3 jueces Fury Conclusión: * Pelea muy cerrada. * Puntuación de consenso, ronda por ronda por los 3 jueces oficiales 114-113 Usyk. * Algunas rondas cerradas que podrían puntuarse de cualquier manera. ANÉCDOTA DE HOY Una de las últimas iniciativas que mi querido padre logró implementar en el boxeo fue la regla de puntuación abierta; Esto significa que después de la cuarta y octava ronda, las puntuaciones oficiales de los jueces se otorgan a ambas esquinas y, en algunas jurisdicciones, se anuncian públicamente. Este concepto se ha implementado en la gran mayoría del mundo, a excepción de Estados Unidos e Inglaterra. Hay innumerables ejemplos de peleadores que han dicho, después de perder una pelea, que si hubieran sabido que estaban abajo en las tarjetas de puntuación, habrían cambiado su estrategia, redoblado sus esfuerzos y cerrado más fuerte… El boxeo es el único deporte en el que los boxeadores y sus equipos no tienen idea del resultado durante todo el evento; En gimnasia y clavados las puntuaciones se muestran después de cada actuación, permitiendo así al deportista decidir el nivel y grado de dificultad de su siguiente actuación que podría darle una puntuación más alta. 