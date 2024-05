WBC coloca a Terence Crawford como campeón welter en receso Por. Gabriel F.Cordero La Junta de Gobierno del WBC ha votado a favor de aceptar que el campeón mundial de peso welter, Terence Crawford, sea colocado como campeón en receso en la división las 147 libras. Terence Crawford conquistó el campeonato welter del WBC con una actuación espectacular al noquear al previamente invicto Eroll Spence el 29 de julio de 2023. Crawford peleará el 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en la promoción debut de Riyadh Season en Estados Unidos. Su próxima pelea será en peso superwelter contra Israil Madrimov. La Junta de Gobierno del WBC también votó a favor de sancionar oficialmente el combate Crawford vs Madrimov como una pelea eliminatoria final por el puesto obligatorio en la división de superwelter. Terence Crawford informará al WBC en qué división desea competir después de su pelea de agosto. Catterall vence a Taylor en revancha en Inglaterra Like this: Like Loading...

