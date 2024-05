Catterall vence a Taylor en revancha en Inglaterra En una revancha de rencor, Jack Catterall (29-1, 13 KOs) vengó su derrota ante el ex campeón indiscutido de peso welter junior Josh Taylor (19-2, 13 KOs) tomando una decisión unánime en doce asaltos el sábado por la noche en el First Direct Arena en Leeds, Inglaterra. Taylor y Catterall pelearon hace 27 meses en Glasgow, Escocia, y Taylor ganó una controvertida decisión dividida. Esta vez, fue otra pelea reñida en la que ambos peleadores profundizaron y tuvieron sus momentos. Las puntuaciones fueron 117-111, 117-111, 116-113 para Catterall. * * * El invicto peso crucero Cheavon Clarke (9-0, 7 KOs) noqueó a Ellis Zorro (17-2, 7 KOs) en el octavo asalto para ganar el título británico vacante. Un derechazo tendió al Zorro al 2:59. El Zorro fue derrotado en un asalto por el actual campeón mundial Jai Opetaia en su pelea anterior. El invicto peso welter Paddy Donovan (14-0, 11 KOs) detuvo al ex contendiente entre los diez primeros Lewis Ritson (23-4, 13 KOs) en el noveno asalto para retener el título continental de la AMB. Una andanada de golpes provocó la detención del árbitro en el minuto 32. El peso ligero Gary Cully (18-1, 10 KOs) superó por puntos al ex campeón europeo Francesco Patera (29-5, 11 KOs) en diez asaltos. Las puntuaciones fueron 96-94, 96-94, 98-92. WBC coloca a Terence Crawford como campeón welter en receso Resultados desde República Dominicana Like this: Like Loading...

