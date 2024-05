Resultados desde República Dominicana Por Robert Coster En Santo Domingo, República Dominicana, el ex campeón interino de peso semipesado de la AMB, Félix “Mangu” Valera, volvió al ring contra su compatriota Andy Pérez, pero en la división de peso crucero. Valera (23-5, 20 KOs) niveló a Pérez (20-15, 15 KOs) con un feroz golpe al cuerpo con la mano derecha en solo dos asaltos. “Me siento muy bien con ese peso”, declaró Valera, “estoy listo para pelear contra los mejores”. Otros resultados en la cartelera de nueve combates: Misael Vásquez (17-4-1, 15 KOs) ganó por TKO en 5 rounds contra Jairo Burgos (5-7, 3 KOs) en un combate salvaje en el peso ligero que tuvo al público de pie.

Anyelo Muñoz (19-39, 11 KOs) ganó por decisión dividida en 6 asaltos contra Kevin Figaro (9-8, 7 KOs) en la categoría de peso ligero junior, también una guerra llena de acción. Promotores: Domini Boxing y Shuan Boxing Promoción

Lugar: Gimnasio Pina Acevedo, Santo Domingo, República Dominicana

