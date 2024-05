Panin KOs al ex campeón Devon Alexander en Canadá El peso mediano “Super Bad” Vlad Panin (19-1, 11 KOs) venció mediante un KO en el segundo asalto sobre el ex campeón mundial de dos divisiones Devon Alexander “The Great” (27-9-1, 14 KOs) el viernes por la noche en el River Cree Resort Casino en Edmonton, Alberta, Canadá. En el segundo asalto, Panin derribó a Alexander con una izquierda corta. Alexander se levantó, argumentó que el puñetazo había sido detrás de la cabeza y luego se arrodilló. En ese momento la pelea fue inmediatamente detenida. El tiempo era 1:52. Cinco derrotas consecutivas para Alexander, de 37 años, cuya última victoria fue en 2017. Resultados desde República Dominicana Okolie KOs Rozanski y gana el campeonato bridger del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.