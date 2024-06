Round 12 con Mauricio Sulaimán: Concluye la temporada de boxeo en Riyadh con gran boxeo Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC- Hijo de José Sulaimán Una semana muy triste para la comunidad del boxeo nacional, tras la pérdida de dos personas muy queridas por todos. El doctor José Luis Ibarra perdió finalmente su batalla contra el cáncer, tras luchar de manera heroica y haber ganado muchos rounds, estando en proceso de recuperación; inclusive, asistiendo a nuestra convención de Acapulco a finales de 2022 para recibir un premio por su valentía, y después estar presente en la pelea de Saúl Canelo Álvarez, el año pasado, en Guadalajara. El cáncer regresó y ahora está ya descansando en paz. Nuestro querido Ciro Nucci, presidente de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, perdió a su querida esposa Tere. Una hermosa familia, siempre especial. Tere deja un gran recuerdo de amor, unidad y hospitalidad. Concluyó la temporada de boxeo en el reinado de Arabia Saudita. El Riyadh Season albergó otra maravillosa función de boxeo, en la que un concepto maravilloso se llevó a cabo: el 5 contra 5, una función con cinco peleas, en la que se enfrentaron dos empresas rivales de Inglaterra: Frank Warren, de Queensberry (QB), contra Eddie Hearn, de MatchRoom (MR). Su excelencia Turki Alalshik juntó a dichos archirrivales para jugarse una importante cantidad para quien ganara esta competencia. Cada promotor seleccionó su equipo y asignó su carta favorita como capitán, y se creó una fórmula sencilla para obtener puntos: el triunfo fue catalogado con uno; si la victoria fue por medio de un knockout, obtenía dos; la victoria del capitán contó con dos puntos y, si ésta fue por ko, obtenía cuatro puntos. Las peleas fueron las siguientes: Willy Hutchinson venció por decisión a Craig Richards, y obtuvo así el campeonato plata WBC de peso semicompleto; además se llevó un punto para QB. Por su parte, Nick Ball derrotó por decisión dividida a Raymond Ford, y le quitó el campeonato mundial WBA de peso pluma; lograron una unidad para QB. En tanto, Hamzah Sheeraz noqueó en una sensacional pelea a Austin Williams en el undécimo, en el que defendió su título plata medio WBC y ganó la posición de retador oficial, además sumó cuatro puntos más para QB. Daniel Dubois demolió al Flip Hrgovic al noquearlo en el octavo round, y ganó así el campeonato interino peso completo de la IBF, así como un par de puntos más para QB. El gigante chino Zhilei Zhang noqueó dramáticamente al excampeón mundial Deontay Wilder, quien debe ya de colgar los guantes. El resultado final: Warren 10-0 Hearn. El programa de boxeo saudí hará su debut internacional, con una cartelera de alto nivel este próximo 3 de agosto, en California, EU, en el que Terence Crawford tiene la pelea estelar, y el mexicano Isaac Pitbull Cruz será parte de ese magno evento. Se anunció la fecha para la pelea que fue pospuesta entre monarcas, con el campeón WBC-IBF-WBO, de peso semicompleto, Artur Beterbiev, contra el campeón WBA, Dmitry Bivol, a celebrarse el próximo 12 de octubre para la apertura de la temporada de Riyadh Season, y quedó confirmada la revancha entre el campeón indiscutido de peso completo, Oleksandr Usyk, vs. el excampeón WBC, Tyson Fury, a disputarse el 21 de diciembre, en Arabia Saudita. Tuve una reunión muy importante con la Oficina de la Presidencia de Ucrania. Nuestro organismo se ha manifestado de muchas maneras en favor de la paz y el rechazo a la guerra; hemos realizado una importante cantidad de activaciones en apoyo de este gran país que ha sufrido una cobarde invasión desde febrero de 2022. En esta reunión nos informaron de un muy importante Foro por la Paz que se realizará el 15 y 16 de junio, en Suiza, con la esperanza que este sea el inicio de las reuniones, y terminar con el conflicto entre estos dos países. ¿SABÍAS QUE …?

Don King promoverá una cartelera en el Hotel Hard Rock, de Miami, EU, el próximo viernes 7 de junio, y ha dedicado dicho evento a la memoria de mi querido padre José Sulaimán. Don, de 92 años, sigue activo y trabajando de sol a sol. ANÉCDOTA DE HOY…

Mi papá hubiera cumplido 93 años el pasado 30 de mayo. Don José se nos fue hace 10 años, pero sigue presente de manera impresionante. Deseo agradecer a todos quienes nos mantienen arropados, desde ese 16 de enero de 2014. La cantidad de mensajes, llamadas y manifestaciones de cariño que recibimos todos en la familia Sulaimán nos da fortaleza, motivación y alegría para hacer lo mejor para continuar su legado. Agradezco tus comentarios en [email protected] Se retrasa la oferta por la cartera Canelo-Scull Like this: Like Loading...

