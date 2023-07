Se reorganiza la cartelera de Spence-Crawford El futuro miembro del Salón de la Fama Nonito Donaire versus Alexandro Santiago por el título vacante de peso gallo del CMB ahora se llevará a cabo en la cartelera no principal del PPV Spence-Crawford del 29 de julio en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Donaire-Santiago, que originalmente estaba pautada para este sábado por Showtime, será la segunda pelea del pay-per-view. En la apertura de la transmisión, el peso súper welter Sergio García ahora se enfrentará a Yoenis Téllez en diez asaltos. García originalmente estaba programado para enfrentar a Jesús Ramos Jr. Sin embargo, Ramos se vio obligado a retirarse debido a una lesión en la mano. La pelea previamente anunciada entre Gurgen Hovhannisyan y Viktor Faust fue cancelada después de que Faust se vio obligado a retirarse debido a una lesión en la espalda. El pay-per-view de Spence-Crawford también presenta al peso ligero Isaac “Pitbull” Cruz contra Giovanni Cabrera en una eliminatoria por el título del WBC y la AMB en el evento coestelar. Campeonato mundial Juvenil del WBC este sábado en Albuquerque, Nuevo México. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Protegiendo al boxeador Like this: Like Loading...

