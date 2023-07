Round 12 con Mauricio Sulaimán: Protegiendo al boxeador Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Uno de los grandes prospectos de la actualidad no pudo pelear este pasado fin de semana por una situación médica que la Comisión de Boxeo de Texas detectó acertadamente. Vergil Ortiz Jr. recibió la orden de los servicios médicos de retirarse del combate, en el que iba a pelear contra Eimantas Stanionis, por el título de la AMB. El boxeo es un deporte complicado, no es un juego y no hay equipos; Es un deporte individual que no permite sustituciones, y en la historia ha habido muchas tragedias con boxeadores que ingresaban al ring con problemas médicos, lesiones del gimnasio o de la vida privada o enfermedades que no eran reportadas. Es una realidad que muchos de los accidentes del ring han ocurrido por lesiones previas a las peleas. Hay otros casos en los que los boxeadores subieron al cuadrilátero, sabiendo que le darían una ventaja a su rival, por diversas circunstancias. ¿Qué hubiera pasado si esos luchadores hubieran decidido no entrar al ring, posponer la pelea o incluso cancelarla? Una de las peleas más importantes de la historia The Rumble in the Jungle, fue pospuesta 30 días, luego de que George Foreman fuera cortado en una sesión de sparring. Se dice que Foreman quería regresar a EE.UU., y que los militares en el poder, en ese momento en Zaire, simplemente no le dieron la opción de salir del país. ¿Qué hubiera sido de la historia de los pesos pesados ​​si Muhammad Ali no hubiera recuperado su título mundial del WBC en ese evento histórico? Carlos Zárate era el campeón gallo del WBC, invicto con 50 victorias, 49 de ellas por nocaut, y buscaba la historia al enfrentarse al gran campeón supergallo del WBC, archirrival de Puerto Rico, Wilfredo Gómez, quien había logrado todas sus victorias por KO. La pelea llamó la atención de todo el mundo. Zárate entró en la pelea con una temperatura de 104 grados, y supuestamente estuvo enfermo durante varios días, por lo que fue noqueado en cuatro asaltos. ¿Hubiera sido diferente si Zárate no hubiera estado enfermo o si la pelea hubiera sido pospuesta? Julio César Chávez perdió su campeonato superligero del WBC y su récord invicto contra Frankie Randall. Chávez luchó con una lesión en el tobillo izquierdo y solo pudo entrenar por un corto tiempo; Eso sucedió muchas veces durante su carrera, pero logró mantenerse invicto durante 14 años; También hay historias no comprobadas cuando Oscar De La Hoya lo derrotó brutalmente, luego se especuló que a JC ya le habían cortado la ceja izquierda. Muchas veces hemos escuchado a los boxeadores decir después de perder que no estaban en condiciones de pelear. Es muy difícil posponer o cancelar una pelea, especialmente cuando se trata del evento principal, con estadios llenos, TV, pay-per-view, patrocinios, otras peleas en cartelera, meses de logística, campos de entrenamiento y obviamente , sabiendo que no recibirá pago por no luchar. Sin embargo, no hay nada más valioso que la salud y la integridad física del peleador, y no debe haber interés más importante que la vida de los peleadores. Cualquier boxeador que no esté en óptimas condiciones nunca debe subir a pelear al ring. SABÍAS…? El Consejo Mundial de Boxeo se enorgullece de haber liderado el mundo, con la implementación de muchas medidas, a lo largo de los años para buscar la máxima protección de los boxeadores. Algunos son: Implementación de exámenes obligatorios anuales; antes y después de las peleas.

Determinación de algunos médicos específicos requeridos para el boxeo.

Cobertura de seguro de vida y gastos médicos mayores para todos los boxeadores que participen en una cartelera, donde haya un título mundial WBC en juego.

Reducción de peleas de 15 a 12 asaltos.

Realización del pesaje oficial, a realizarse un día antes del combate.

Ejecución del programa de control de peso 30-14, y siete días antes del combate.

Muchos otros … Es doloroso ver a la gente que se rebaja a criticar al boxeador Vergil Ortiz Jr, a la promotora o a los servicios médicos encargados por no autorizar a este peleador a pelear. Las redes sociales son un medio maravilloso para multiplicar y extender el alcance de las noticias y las comunicaciones, pero también es una manera fácil para que las personas se den el gusto de insultar y derramen su amargura, bilis, frustración y miseria sobre los demás, y a menudo lo hacen en una forma cobardemente anónima de apuñalamiento por la espalda. Le deseo a Vergil una pronta recuperación y ofrecemos apoyarlo con un protocolo de investigación médica para entender el origen de su problema, y ​​siempre tendrá las puertas abiertas en el Consejo Mundial de Boxeo. Anécdota de hoy Londres era una de las ciudades favoritas de mi padre. Muchos capítulos importantes en la historia del mundo del boxeo y del WBC se escribieron en esta ciudad inglesa. Tuvo muchos amigos a lo largo de los años y viajó al Reino Unido muchas veces. Como he comentado muchas veces, la fotografía era su pasión y hay una foto en particular que siempre nos provoca un sentimiento especial a todos los que estamos en casa. El mítico reloj llamado Big Ben, con la silueta del gran personaje histórico, Winston Churchill. “Iba hacia el reloj cuando me llamó la atención la figura encorvada de Churchill, con él apoyado en su bastón que significa el paso del tiempo pero permaneciendo para toda la eternidad como un gigante histórico”. Agradezco sus comentarios en [email protected] WBC concede permiso especial para Fury- Ngannou Like this: Like Loading...

