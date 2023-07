Campeonato mundial Juvenil del WBC este sábado en Albuquerque, Nuevo México. Por David Finger Benjamin Franklin acuñó una vez el famoso cliché “nada es seguro excepto la muerte y los impuestos”. Pero si hubiera sido un fanático del boxeo, es probable que hubiera agregado ese famoso adagio. Nada es seguro excepto la muerte y los impuestos… y un cambio de oponente de última hora en una cartelera de boxeo. Para Aaron Perez y Legacy Promotions, sería un problema de visa lo que descarrilaría al peleador mexicano José Ángel Pérez Díaz, quien originalmente estaba programado para pelear contra el invicto Abraham Pérez (7-0, 3 KOs) en el evento principal de la cartelera Expo Explosion del sábado en Albuquerque. , Nuevo Mexico. Se suponía que la pelea, que estaba programada para la pelea por el título de peso mosca juvenil del WBC, sería una prueba sólida para el inmensamente talentoso de Nuevo México. Bueno, aunque Pérez Díaz puede estar fuera, Legacy Promotions pudo asegurar un reemplazo sólido, particularmente considerando el corto aviso involucrado. Gilberto Mendoza (19-13-4, 10 KOs) puede no ser la prueba que hubiera sido Pérez Díaz pero es un peleador muy duro por derecho propio que ha sido noqueado solo tres veces en sus 36 peleas. Y su historial está plagado de oponentes de calidad como el ex campeón interino de la AMB Andrew Moloney (quien lo detuvo en ocho asaltos), el ex campeón de peso minimosca de la OMB Ángel Acosta (a quien Mendoza le quitó la distancia al perder en ocho asaltos), el ex campeón de peso supergallo de la AMB Rau ‘shee Warren (a quien Mendoza también tomó la distancia al perder por decisión en diez asaltos) y el invicto Matthew Griego (perdió por decisión en seis asaltos el año pasado). Para los fanáticos del boxeo en Nuevo México, existe el reconocimiento de que esta será una oportunidad para ver si este nuevo poder que Pérez ha exhibido en su última pelea será capaz de romper la sólida barbilla del nativo de California de 33 años. . Aunque Mendoza es demasiado mayor para ganar el cinturón juvenil del WBC, Pérez aún puede irse con el cinturón si sale victorioso, algo que podría llevarlo a un ranking mundial en el Consejo Mundial de Boxeo. La pelea está programada a diez asaltos. Completando la cartelera estará el peso mediano de Albuquerque, Cristian Cabral (8-2, 4 KOs) mientras busca revitalizar su carrera después de un descanso de más de cinco años. Cabral, quien fue detenido por un compañero local en Josh Torres en su última pelea, se enfrentará al duradero Daniel Flores García (3-7, 2 KOs), un peleador conocido por su determinación ya que solo ha sido detenido. dos veces en su carrera. Sin embargo, aunque García ha estado más activo, todavía tiene que pelear contra alguien con la experiencia de Cabral, ya que nunca ha peleado contra un oponente con más de tres peleas profesionales. Debería ser un combate interesante en gran parte debido a todas las preguntas sin respuesta con las que ambos hombres entrarán al ring. En una pelea de peso welter a cuatro asaltos, Daniel González (3-1, 2 KOs) de Albuquerque se enfrentará a Shadi Shawareb de Oklahoma City (9-3-2, 5 KOs). Al igual que Cabral, Shawareb llegará a la pelea después de un descanso de más de cinco años y estará a casi ocho años de su última victoria. Pero el suyo también viene con una ventaja en experiencia contra el Nuevo Mexicano. En una pelea de mujeres muy esperada, Jordanne García (4-2-3, 0 KOs) de Albuquerque se enfrenta a Citalli Ortiz (3-1, 1 KO) en una pelea de peso súper mediano de seis asaltos. Otra luchadora de Albuquerque, Katherine Renee Lindenmuth (4-1, 1 KO), se enfrentará a la debutante Theresa Day, nativa de Hobbs, en una pelea de peso mosca a seis asaltos. El invicto peso pluma Martin Armijo (2-0, 1 KO) de Albuquerque se enfrenta a Josh Reyes (3-1, 1 KO) en una pelea de peso pluma a cuatro asaltos. Los boletos para la tarjeta Expo Explosion todavía están disponibles y comienzan en $ 25 con ringside a partir de $ 60. El evento tendrá lugar este sábado (15 de julio) en el Complejo de Exhibiciones Manual Lujan Jr. en 300 San Pedro Drive NE en Albuquerque, y las puertas se abrirán a las 6 p.m. Los boletos se pueden obtener en la taquilla o llamando al 1-505-382-5126. Andy Cruz listo para su debut profesional Se reorganiza la cartelera de Spence-Crawford Like this: Like Loading...

