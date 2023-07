Andy Cruz listo para su debut profesional El medallista de oro de los Juegos Olímpicos de 2020, Andy Cruz, cruzará las cuerdas por primera vez como profesional el sábado por la noche en Detroit en el Templo Masónico de Detroit, en vivo en todo el mundo por DAZN. El jugador de 28 años firmó un contrato promocional a largo plazo con Eddie Hearn en mayo, y el sábado por la noche se enfrentará al dos veces retador al título mundial Juan Carlos Burgos (35-7-3 21 KOs) en diez asaltos para el internacional de la FIB. título ligero. El experimentado y robusto mexicano llevó al viejo enemigo de Cruz, Keyshawn Davis, la distancia de ocho asaltos en diciembre y nunca ha sido detenido, asegurando que el mundo pueda ver a Cruz puesto a prueba en su primera salida como profesional. “He estado esperando este momento por mucho tiempo y ya que estoy aquí, quiero aprovecharlo”, dijo Cruz. “Se siente espectacular estar de vuelta en el ring. “Hace unos años, nunca pensé que esto podría suceder. Tenía otros proyectos en mi vida, pero bueno, vida, todo pasa por algo, y hoy aquí estoy. “Después de todo lo que ha pasado, el momento es perfecto. En la vida, todo sucede por una razón, y voy a hacer que todo valga la pena. No puedo esperar al sábado por la noche, va a ser brillante, una pelea difícil para empezar, estoy emocionado por eso. “Me costó mucho convencer a mi familia de que me dejaran convertirme en luchadora, especialmente a mi mamá. Dijo que yo estaba muy flaca y que me iban a desfigurar. Pero siempre tuve una pasión por los deportes de combate, y sabía que si lo intentaba, podía hacerlo, porque siempre se me ha dado bien hacer las cosas que me gustan. “Como pueblo humilde y pueblo unido, son solidarios con lo que hace su gente. Vivía con mi mamá y mi hermano, mi papá vivía cerca pero no en el mismo lugar. Éramos una familia humilde, no éramos ricas, pero mi mamá trabajaba muy duro para darlo todo y mantenernos felices. “Yo no trabajaba, mi mamá se aseguraba de que yo siempre fuera a la escuela y que solo pensara en mis estudios. Me gusta el Karate, me gusta mucho la música y el canto. Me gustan las baladas y el reggaeton. Tengo varias facetas, hice algunos conciertos en Cuba mientras estaba allí, cuando descansaba, hacía música, no soy tan bueno en la música como soy boxeador, ¡pero me puedo defender! “Para empezar a boxear, tuve que hacerle una promesa a mi mamá, era que si me dejaba ser boxeador, sería campeón olímpico y ganaría todos los torneos que se me presentaran, así la convencí, que nunca iba a perder. “Para lograr ese sueño de ganar el oro olímpico, primero cumplí la promesa que le hice a mi madre. Celebré con mi familia y amigos, y luego estuve en el Campeonato Mundial. Y comencé a pensar cosas diferentes y quería nuevos desafíos en mi vida. “Cuba es diferente, los torneos allí no son buenos económicamente. Fue frustrante, una de las grandes razones para entrar al boxeo fue cuidar a mi familia, poder garantizar un mejor futuro para mí y mis hijos. “Ya había ganado todos los títulos, y no pude lograr todo lo que quería para que mi familia estuviera tan cómoda como yo necesitaba o garantizar ese futuro, y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que cambiar. “Estar lejos de mi hijo es una de las cosas más difíciles que me ha pasado. Esta es una de las mejores etapas de la vida, ver crecer a tu hijo y no voy a tener esa oportunidad. “Han pasado muchos meses desde que vi a mi hijo, tal vez seis meses. No tengo claro cuándo lo veré en contra, pero estoy trabajando en eso, para verlo lo antes posible, quiero verlo, pero no puedo porque acabo de llegar a América. “Ahora estoy centrado en mi deporte, en hacer historia aquí, pero creo que en algún momento tendré que volver a Cuba para ver a mi hijo o tratar de mudarme aquí con él”. Conferencia de prensa final de Kelly-Corzo en Inglaterra Campeonato mundial Juvenil del WBC este sábado en Albuquerque, Nuevo México. Like this: Like Loading...

