Conferencia de prensa final de Kelly-Corzo en Inglaterra El peso mediano junior # 2 de la OMB, Josh Kelly, se enfrenta con Gabriel Corzo 18-0 el sábado en el Vertu Motors Arena en Newcastle, Inglaterra, en vivo por DAZN. Josh Kelly: “Hay niveles en este juego y especialmente cuando alcanzas los escalones más altos, por lo que Corzo estará nadando con los tiburones el sábado por la noche. Será un cordero para el matadero”. Gabriel Corzo: “He venido aquí a ganar. Soy consciente de que soy el peleador visitante, pero Kelly ha perdido antes y puede volver a perder. Ha sido noqueado antes, por lo que puede ser noqueado nuevamente”. Promotor Kalle Sauerland: “Josh es el número 2 del mundo y una victoria el sábado por la noche te pondrá justo ahí, en línea para el título, amigo mío. “Pero solo tienes que mirar alrededor del peso de Josh a nivel nacional para ver algunas peleas geniales para él. Mire los nombres alrededor del peso, como Kell Brook, Chris Eubank Jr, Liam Smith y, potencialmente, Conor Benn. ¡Puedes organizar fácilmente un torneo Super Six! Estos son tiempos emocionantes para Josh Kelly. Puedo ver oportunidades emergentes para Josh en la ruta del título mundial a finales de este año, pero también están estos éxitos de taquilla nacionales”. El entrenador de Kelly, Adam Booth: “Esos nombres que mencionó Kalle, no quieren pelear contra Josh porque saben la pesadilla que es. Él no es solo una pesadilla para ellos porque no pueden tocarlo, sino también porque se lastimarán mientras eso sucede. Pero, primero, Josh tiene un trabajo que hacer el sábado. David Haney fue detenido por posesión de arma Andy Cruz listo para su debut profesional Like this: Like Loading...

