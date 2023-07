David Haney fue detenido por posesión de arma Por. Gabriel F. Cordero Lamentable: El campeón mundial Devin Haney fue detenido después de una parada de tráfico de rutina en Hollywood donde se ubico la presencia de una pistola semiautomática en su automóvil. La situación aconteció al salir de un conocido establecimiento en Hollywood, el auto en el que Haney era pasajero fue detenido por la policía por maniobras de conducción inseguras. A pesar de no ser el conductor, la persona que operaba el vehículo reveló a los oficiales que había un arma de fuego presente en el automóvil. En vista del hecho de que nadie se hizo responsable del arma de fuego, Haney fue detenido por delito grave de posesión de un arma oculta ya que el vehículo estaba registrado a su nombre. Devin Haney fue liberado de la cárcel este jueves por la mañana luego de pagar una fianza de $35,000 y tiene previsto comparecer ante el tribunal el próximo mes para una audiencia sobre el asunto Conferencia de prensa final de Kelly-Corzo en Inglaterra Like this: Like Loading...

