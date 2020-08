Se pospone la subasta de Kingry-Campbell Por Hesiquio Balderas “La subasta de Garcia-Campbell está cancelada y hemos asegurado una extensión de siete días del CMB para que Golden Boy y Matchroom puedan finalizar los contratos para la pelea García-Campbell. Estamos haciendo un gran progreso y planeamos lograrlo dentro de la semana ”, dijo el presidente de Golden Boy Promotions, Eric Gomez, a Fightnews.com®. Romero y Mariñez listos por el titulo interino de la AMB Boxeo Telemundo regresa en Florida el viernes

