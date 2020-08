Romero y Mariñez listos por el titulo interino de la AMB Los invictos pesos ligeros Rolando “Rolly” Romero (11-0, 10 KOs) y Jackson Mariñez (19-0, 7 KOs) subirán al ring este sábado en Showtime para pelear por el título interino vacante de la AMB en el mismo evento de Benavidez-Angulo. La pelea se llevará a cabo en el Mohegan Sun Casino en Uncasville, Connecticut, y se llevará a cabo a puerta cerrada siguiendo todas las medidas de seguridad. “Rolly” Romero: “Creo que esta pelea terminará bastante rápido, pero podrás ver el crecimiento en mí como boxeador. Esta es otra pelea que demostrará aún más que estoy aquí para quedarme. ¡Regístrate en kayos! “ Jackson Mariñez: “He estado entrenando con Vergil Ortiz y José Ramírez, además de otros peleadores en el gimnasio de Robert García, y me ha preparado para subir al ring. Sé que Romero es un peleador duro y duradero, así que no será fácil, pero haré todo lo posible para traer el título de regreso a casa ”. Oscar de la Hoya entrega el campeonato de la AMB a Joshua Franco Se pospone la subasta de Kingry-Campbell

