Oscar de la Hoya entrega el campeonato de la AMB a Joshua Franco Oscar De La Hoya le presentó a Joshua “The Professor” Franco (17-1-2, 8 KOs) su nuevo cinturón de título mundial súper mosca de la AMB el lunes luego de la victoria de San Antonian contra Andrew Moloney (21-1, 14 KOs) el 23 de junio. Franco es el noveno peleador en unirse al grupo actual de campeones mundiales de Golden Boy, y planea ser campeón en las 115 libras durante mucho tiempo. “Estoy muy orgulloso de su logro”, dijo Oscar De La Hoya, presidente y director ejecutivo de Golden Boy. “Es el sueño de todo luchador convertirse en campeón mundial. Y también estoy orgulloso por la forma en que lo hizo. Se enfrentó a mucha adversidad. Luchó en otra promoción, dejó caer a su oponente y luchó hasta el final. Sacó lo mejor de sus habilidades. Estoy muy orgulloso de ese logro “. “La victoria de Franco es un testimonio del gran equipo que tenemos en Golden Boy”, continuó De La Hoya. “Tenemos el mejor equipo y creemos en nuestros luchadores. Estamos con ellos en las buenas y en las malas y hasta el final. Pasó por muchas adversidades, por lo que fue muy especial verlo coronado. Estoy seguro de que este es el comienzo de muchas cosas buenas por venir ”. “Esto es muy especial para mí”, dijo Joshua Franco. “Llevo esperando este cinturón desde que gané, así que poder tenerlo en mis manos ahora mismo es una gran sensación. Estar con Golden Boy realmente me ayudó a estar preparado para una oportunidad por el título mundial. Me pusieron en las peleas correctas y me ayudaron a crecer como peleador, así que estoy muy agradecido por eso “. “He llegado muy lejos”, continuó Franco. “Empecé peleando en el Teatro Belasco [en la serie LA Fight Club], y poco a poco fui ascendiendo. Ahora soy un campeón mundial. Creo que la revancha contra Andrew Moloney es lo siguiente para mí. Veremos cuáles son nuestras opciones después de la pelea. Por ahora, quiero agradecer a mi familia, amigos, fanáticos y seguidores. Sin ellos, no estaría donde estoy “. Romero y Mariñez listos por el titulo interino de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.