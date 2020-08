Boxeo Telemundo regresa en Florida el viernes Después de una cuidadosa planificación de seguridad con los funcionarios de salud y del gobierno local, All Star Boxing regresa este viernes, EN VIVO desde el Osceola Heritage Park con su popular Boxeo Telemundo, la serie de boxeo de mayor audiencia en la televisión hispana. All-Star se ha asociado con * NYC Laboratories para garantizar que se cumplan todos los protocolos Covid-19. Este viernes, Ricardo “Hindu” Espinoza (24-3, 21 KOs), de 22 años, quiere volver a la contienda por el título después de una ajetreada carrera de ocho meses en 2018-2019. En la clasificación, Espinoza se posicionó a fines de agosto al noquear al contendiente marginal Daniel “Alacran” Lozano en dos rondas para reclamar el título Latino de la OMB. Esto llevó a Espinoza a una rápida defensa del título en noviembre en las ondas de Telemundo, repitiendo la dosis con otro nocaut en el segundo asalto sobre el entonces invicto Yeison Vargas. Más tarde regresó en la primera semana de marzo de 2019 con un emocionante nocaut en el décimo round sobre el veterano Ricardo “Matematico” Núñez. Esta hazaña le valió a Espinoza una oportunidad por el título interino contra John Riel Casimero por el contendiente # 1 al título de peso gallo de la OMB de Zolani Tete. Espinoza y Casimero pelearon hasta el último momento en el Stubhub Center en Carson, CA, con Casimero usando su experiencia para vencer a Espinoza en una detención en doce rounds. “Hindu” ahora hará campaña en peso súper gallo después de la derrota. Brandon “El Metrallo” Valdés (13-0, 7 KOs), de 21 años, era un sólido aficionado de Colombia y ahora ha llegado a los Estados Unidos bajo la guía de César García de Blackhouse Boxing. Valdés ha hecho dos apariciones en Estados Unidos ganando ambas por decisión unánime en salidas impresionantes. Ahora aumentará su nivel de competencia y hará su debut en Telemundo con la oportunidad de obtener su primer cinturón regional. “Hindu” Espinoza vs “Metrallo” Valdés se transmitirá el viernes a la medianoche en vivo por Telemundo. Se pospone la subasta de Kingry-Campbell Boxeo este Miercoles en Inglaterra por ESPN +

