Boxeo este Miercoles en Inglaterra por ESPN + El boxeo entre semana llega a ESPN + este miércoles con el regreso del ex retador al título mundial Jono Carroll (18-1-1, 4 KOs) contra el veterano Maxi Hughes (20-5-2, 4 KOs) en el principal de 10 asaltos de peso ligero. El evento MTK a puertas cerradas se llevará a cabo en Production Park Studios en Wakefield, Inglaterra, y se transmitirá en vivo a partir de las 2 pm ET / 11 am PT. Carroll, de Dublín, perdió por decisión unánime ante Tevin Farmer por el título mundial de peso ligero junior de la FIB en marzo de 2019, pero desde entonces ganó dos combates consecutivos.

