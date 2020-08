Resultados desde Osaka, Japón Por Joe Koizumi El prospecto local Toshiki Shimomachi (12-1-2, 8 KOs) retuvo de manera impresionante su cinturón de supergallo juvenil Japonés al anotar una bien recibida detención del previamente invicto Hiroki Hanabusa (8-1-3, 3 KOs), a los 1:59 del quinto round en un combate programado a ocho rounds el sábado en la ciudad de Hirakata, prefectura de Osaka, Japón. El zurdo Toshiki, de 5’10.5 ”más alto, tomó la iniciativa, utilizando sus jabs de zurdo al objetivo que se aproximaba para acumular puntos de manera constante. El campeón juvenil conectó con una violenta izquierda a la sección media y lo tuvo a cuatro patas en agonía. Tras la reanudación del combate, Shimomachi, dos años mayor que él a los 23, se abalanzó furiosamente sobre el enemigo que se desvanecía para provocar la intervención del árbitro. El ex gobernante welter japonés Ryota Yada (20-6, 17 KOs), 146.5, derribó al menos experimentado Takuya Fujii (7-6, 3 KOs), 146.5, con una derecha sólida al final del cuarto asalto y no pudo responder. a la campana para lograr una buena victoria por nocaut técnico a los 0:02 del quinto en ocho programados. El perdedor sufrió un esguince de tobillo en su visita a la cubierta, lo que posteriormente provocó su rendición en el taburete. Asistencia: 850 (dentro de la capacidad de 3,500 debido a la regulación del distanciamiento social en el Gimnasio Municipal de Hirakata) Promotor: Promociones Green Tsuda. Boxeo este Miercoles en Inglaterra por ESPN + Mauricio Sulaimán: Lista la Convención del WBC en el ciberespacio

