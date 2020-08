Mauricio Sulaimán: Lista la Convención del WBC en el ciberespacio Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México Ya estamos listos para algo nunca antes experimentado en el deporte de los puños. La convención de nuestro organismo se llevará a cabo de manera virtual, en el ciberespacio del Consejo Mundial de Boxeo. Nosotros somos una asociación, no somos productores de televisión o de eventos, pero el destino nos llevó a tener que hacer nuestro mayor esfuerzo para mantenernos en movimiento. Decidimos proceder con nuestro evento anual, simplemente, porque es necesario. Es durante la convención donde se hace un trabajo titánico, con la participación de cientos de personas de todo el planeta. Estoy muy orgulloso de mi equipo de trabajo, encabezado por Víctor Silva, Gabriel González y mi sobrino Pepe Toño, quienes tomaron el toro por los cuernos, y se han dedicado en cuerpo y alma para tener lista la tecnología, y realizar este importante evento. Asimismo, agradecer a muchos más miembros de nuestro staff que están colaborando de manera ejemplar para lograr las expectativas. Es una pena no poder estar en San Petersburgo, Rusia, pues ahí estaba programada, pero estaremos en el mundo entero, pues es la convención de la unidad mundial. LA EXPECTACIÓN CRECE Por otro lado, el regreso al ring de Mike Tyson sigue causando gran interés en todo el mundo. La Comisión de Boxeo de California es, quizá, la mejor del mundo, y tiene todo bajo control para que esta función sea un gran espectáculo, y con todos los cuidados médicos y administrativos de Tyson y Roy Jones, Jr. Esta exhibición tendrá como soporte una magnífica cartelera de peleas, y también un show musical de primer nivel, por lo que se espera una noche inolvidable. El planeta está necesitado de entretenimiento y, sin duda alguna, será un evento recordado por millones de personas, por ser algo grandioso durante la pandemia. AFINAN DETALLES Julio César Chávez y Jorge El Travieso Arce están listos para la tercera contienda, y se espera que sea grandiosa. Los dos legendarios campeones se han enfrentado en dos ocasiones, con inolvidables exhibiciones en Tijuana y Hermosillo, respectivamente. Este próximo 25 de septiembre se subirán al ring una vez más, sin público, pero sí bajo una plataforma de pago por evento. En dicha ocasión también participarán los hijos de La Leyenda, Julio César Jr. y Omar Chávez. CONTUNDENTE. Tyson comenzó su legado en noviembre de 1986. Foto: Especial Es maravilloso saber que lo hacen por ayudar, Julio, además de destinar los recursos que se obtengan para ayudar con comida a miles de personas, dará 10 becas para rehabilitación en sus clínicas, sin costo alguno. El Travieso ya prometió construir, al menos, 10 casitas para ayudar a quienes tanto lo necesitan, en Sonora. Este tema de las exhibiciones está tomando fuerza, El Diamante de La Laguna y ex campeón mundial WBC, Cristian Mijares, también se subirá al cuadrilátero a medirse con otro ex monarca de gran talla, Fernando El

Kochulito Montiel. ¿SABÍAS QUE…? Mike Tyson, el gran campeón mundial de peso completo, y uno de los hombres más ilustres que han desfilado por esa división, fue uno de de los muchos jóvenes que rescató el inolvidable mánager, consejero y entrenador estadounidense Constantine Cus D’Amato. Ese apoyo consistió en recuperarlo de los centros reformatorios en los que había vivido, hasta que llegó al gimnasio de boxeo en casa del manejador. Básicamente lo adoptó, le enseñó y lo preparó en todo, y así lo llevó a convertirse en el campeón más joven de los pesos completos, la noche del 22 de noviembre de 1986, con tan sólo 20 años, al derrotar por nocaut en el segundo asalto al jamaicano Trevor Berbick, en el Hotel Hilton Head, de Las Vegas, Nevada, EU. ANÉCDOTA DE HOY Cuando Mike Tyson vino a la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en 1980, él no conocía un espectáculo, en donde un hombre se enfrentaba a un toro, en las denominados festejos taurinos. Y las cosas sucedieron así: mi papá convenció al campeón de que saltara al ruedo del famoso restaurante Arroyo, al sur de la Ciudad de México, armado solamente del capote, para así enfrentar a un pequeño becerro, que lo embistió en repetidas ocasiones. A partir de ese momento, el gran peleador dijo: “Hasta aquí”, cuando entregó el trozo de tela con el que se había defendido. Joe Cortez: Sería un honor referir a Tyson-Jones

