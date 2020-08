Por Ray Wheatley – World of Boxing

El árbitro del Salón de la Fama Joe Cortez habló con Peter Maniatis sobre crecer en el Harlem español de Nueva York, ganar seis títulos de los Guantes de Oro, tener un récord profesional de 19-1, convertirse en un árbitro del Salón de la Fama, arbitrar las peleas de Mike Tyson y Jeff Fenech, cómo él sería un honor ser el árbitro de la pelea de exhibición de Mike Tyson contra Roy Jones, y mucho más.

Joe Cortez: “Originalmente soy neoyorquino pero vivo en Las Vegas, la capital mundial del boxeo, durante los últimos 29 años. Nací en Spanish Harlem New York. Fui a la escuela en el Bronx y viví allí por un tiempo. Comencé a boxear en la década de 1960 y me convertí en campeón de los Guantes de Oro cuando tenía dieciséis años. Fui campeón de los Guantes de Oro en seis ocasiones. Gané los Guantes de Oro de España, los Guantes de Oro nacionales, el campeonato Open Golden Gloves. Estuve involucrado en muchas peleas de campeonato en los aficionados.

“Noqueé a dos muchachos en los títulos nacionales la misma noche en el Madison Square Garden. Gané el título nacional junto con mi hermano Mike. Ha sido una gran carrera. Luego me convertí en profesional cuando tenía dieciocho años, y en mi quinta pelea profesional, perdí una decisión en el Madison Square Garden. Mi hermano Mike ganó esa noche. Me desanimé y entré en el Ejército de Estados Unidos. Cuando salí del ejército, retomé mi carrera profesional. Tenía un récord de 18-1 y era peso gallo y peso pluma. En ese entonces no iban a ninguna parte. A los 26 años lo dejé por tres años y medio y me mudé a Puerto Rico y me metí en el negocio de la hostelería trabajando en hoteles.

“Me dio el error de pelear de nuevo, así que me metí al boxeo en Puerto Rico. Volví a ganarle a un peleador dominicano en 1971 pero dije ‘¿sabes qué? Lo estoy haciendo bien en la industria hotelera, la familia no quiere que pelee más. Lo hiciste todo. Lo dejé. Ocho años después volví como árbitro.

“Mi eslogan era:“ Soy justo pero firme ”. Tienes que ser justo con los luchadores pero al mismo tiempo tienes que ser firme con ellos. Tenía derechos de autor sobre eso.

“Cuando subes al ring tienes una multitud masiva con millones de personas mirando alrededor del mundo, pero debes concentrarte en lo que estás haciendo esa noche. No puedes creer que estás haciendo estas mega peleas. Hubiera sido feliz haciendo una pelea por el título mundial cuando tuve la pelea con Aaron Pryor contra Miguel Montilla en Atlantic City en 1982.

“Cuando era árbitro en los aficionados, solo lo hacía durante seis meses cuando el comisionado adjunto Frank Morris dijo que quería verme en su oficina. Dijo: ‘Te he estado viendo arbitrar dos peleas de campeonato en el Madison Square Garden en el Campeonato de los Guantes de Oro con unos quince mil fanáticos viendo las peleas. Pareces más un árbitro profesional que un árbitro aficionado. Nos gusta tu estilo ‘.

“Dije que solo he estado haciendo esto durante seis meses, pero Frank dijo: ‘Entiendo, pero tienes el talento. Buena mecánica de anillo y tus comandos son buenos. Dijo que me pondrían en cada programa. Me dieron cuatro rondas y seis rondas. Un año y medio después, me dieron mi primer evento principal en la televisión nacional en la ciudad de Nueva York.

“Lo tomé, pero como dije, mi sueño era hacer una pelea por el título mundial. Cuando me retiré en 2012, hice Canelo vs. Lopez. La gente decía ‘Joe, ¿por qué te jubilas?’ Dije: ‘Estuve treinta y cinco años, fui incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional con Mike Tyson, a quien arbitré en ocho ocasiones. También Julio Chávez y Sylvester Stallone, por quienes fui árbitro en la película Rocky Balboa. Me dije a mí mismo, lo hice todo. Hice 176 peleas por el título mundial. Permítanme ahora ayudar a los jóvenes árbitros que vienen. No tengo ego. Amo ayudar a la gente.

“Recibí una llamada para ser entrenador de Conor McGregor sobre las reglas del boxeo cuando estaba programado para pelear contra Floyd Mayweather. Quería asegurarse de no cometer ningún error. Las cosas que puedes hacer en las MMA te descalifican en el boxeo. Trabajé con él durante cinco semanas. Cuatro o cinco días a la semana. Yo arbitraría cuando él entrenara y diera órdenes de romper, detener, no golpear detrás de la cabeza. Si no cumplía con las reglas, paraba la acción y le quitaba dos puntos. No ganó la pelea (de Mayweather) pero duró diez asaltos.

“Nadie se quejó ni pidió la devolución de su dinero. Fue una buena pelea. Nada mal para su primera pelea profesional. Me enorgullecí mucho de ayudarlo. Lo felicité por un trabajo bien hecho. Estaba más exhausto que cualquier otra cosa. Ganó cien millones de dólares estadounidenses. Mayweather ganó alrededor de doscientos millones de dólares. No es un mal sueldo para un principiante.

“Mike Tyson y Roy Jones tendrán que ser examinados por médicos para asegurarse de que sus corazones y cerebros estén bien. No quieres que nadie salga herido. Es una exposición. Ser una exposición es que no voy a intentar dejarte inconsciente. Es por caridad. No queremos convertirlo en una guerra. Sabemos que Mike Tyson todavía puede golpear. No queremos un ojo morado para el boxeo. Has visto a Tyson haciendo ejercicio en el canal de YouTube. Todavía puede golpear. Tenía el mismo aspecto que tenía en los primeros días de su carrera. El árbitro tendrá que tomar el control total y asegurarse de cumplir con las reglas. Nadie a quien lastimar seriamente. Si me lo pidieran, sería un honor ser el árbitro. Hice ocho peleas de Mike Tyson. Nunca hice una pelea con Roy Jones, pero conozco su estilo. Estaré allí esa noche, el 12 de septiembre en Los Ángeles.

“Arbitré a Jeff Fenech en dos ocasiones. Una vez en Melbourne y una vez en Las Vegas contra Azumah Nelson. Fue un empate, pero hubo muchos fanáticos que pensaron que Jeff Fenech lo sacó. Esa fue una pelea muy dura. Hacía como ciento diez grados esa noche al aire libre en el Caesars Palace. Al ver la repetición más tarde, parecía que Jeff Fenech lo sacó. Fue una buena pelea. Hubo una revancha y creo que Jeff Fenech fue detenido. Amo a Jeff Fenech. Él es un buen hombre. Estuvo enfermo recientemente, pero ahora está bien. Entrenó a Mike Tyson para su última pelea. Yo era el árbitro. Jeff Fenech me pidió que lo detuviera. Dijo Joe, eso es todo en la sexta ronda y tuve que detenerlo. Llevé a Mike Tyson a la esquina y Jeff Fenech vio que estaba preocupado.

“Referí a Mike Tyson al comienzo de su carrera. Se me acercó cuando tenía trece años y me dijo ‘Sr. Cortez, soy un joven luchador que viene a Nueva York ‘. Le dije: ‘Haz lo correcto, joven, y haz lo correcto en la vida, algún día serás campeón’. Se convirtió en uno de los mejores campeones de todos los tiempos. Lo arbitré contra James ‘Quick’ Tillis y contra Larry Holmes cuando noqueó a Larry. Hice su última pelea contra Kevin McBride. Mike Tyson no estaba en condiciones. No estaba herido, solo estaba fatigado.

“Recuerdo que cuando fui a Melbourne visité uno de los mejores asadores de allí. Gran bistec en Melbourne. Allí tenían una bonita bodega. Tuve mi bistec bien hecho. Me encantaba Melbourne. Australia es uno de mis países favoritos. Referí a Jeff Fenech, quien detuvo a su oponente en una ronda tardía. Australia es hermosa y Melbourne fue impresionante. La gente era muy amable y cariñosa. Australia e Italia son dos de mis países favoritos.

“El boxeo está a la baja debido a COVID-19. Tenemos que mantener la guardia alta todo el tiempo. Les digo a los combatientes que se protejan en todo momento. Tenemos que ganar esta batalla. Tenemos que dar lo mejor en todo lo que tenemos “.