Fransisco Fonseca gana por KO1 en Managua, Nicaragua El ex retador al título mundial Fransisco Fonseca (26-3-2, 20 KOs) venció mediante un brutal KO en el primer round sobre el experimentado, Eusebio Osejo (30-25-3, 8 KOs) el sábado en un combate de peso súper pluma en el Nuevo Gimnasio Nicarao en Managua. Nicaragua. Un golpe al cuerpo remató a Osejo. “Con mi equipo, estoy listo para todos los principales contendientes como Carl Frampton, Felix Verdejo y estaremos listos para cualquiera de los campeones del mundo, Berchelt, Díaz, Herring, Alvarado. Discutiré con Tony (Tolj) y planificaremos, dijo Fonseca. Fox Sports anuncia calendario de boxeo 2020

