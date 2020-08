Fox Sports anuncia calendario de boxeo 2020 FOX Sports y Premier Boxing Champions anunciaron hoy una emocionante lista de programas de boxeo que incluirán el esperado enfrentamiento entre el campeón unificado de peso welter Errol “The Truth” Spence, Jr. y el campeón de dos divisiones Danny “Swift” García encabezando el primero de una serie. del Pay-Per-View de FOX Sports PBC el sábado 21 de noviembre. El programa incluye seis eventos que se transmitirán en FOX, un Pay-Per-View de FOX Sports PBC y 11 programas en FS1, desde el 8 de agosto hasta el final del año. Inicialmente, los eventos en vivo se llevarán a cabo sin la asistencia de fanáticos en el Microsoft Theatre en LA Live en Los Ángeles. MUESTRAS EN FOX & FOX DEPORTES: SÁBADO, 22 DE AGOSTO

Shawn Porter vs Sebastian Formella – Eliminador del título de peso welter del CMB / FIB

Sebastian Fundora contra Nathaniel Gallimore – Evento principal de peso súper welter

Joey Spencer en una atracción especial de peso súper welter de seis asaltos SÁBADO 29 DE AGOSTO

Erislandy Lara vs.Greg Vendetti – Título de peso súper welter de la AMB

Alfredo Angulo vs.Caleb Truax – Eliminador de título de peso súper mediano de la FIB DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Yordenis Ugas vs. Abel Ramos – Campeonato de peso welter de la AMB

Rances Barthelemy vs.Alberto Puello – Título interino de peso superligero de la AMB

Jesús Ramos en una atracción especial superligera de ocho asaltos SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

FOX PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE

FOX PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ MOSTRAR EN FOX SPORTS PBC PPV SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE en FOX SPORTS PBC PPV

Errol Spence, Jr. vs.Danny García – Títulos mundiales de peso welter del CMB y la FIB FS1 Y FOX DEPORTES SÁBADO 22 DE AGOSTO

La transmisión de FS1 está programada para comenzar a las 10 pm ET / 7 pm PT después de FOX PBC Fight Night. SÁBADO 29 DE AGOSTO

La transmisión de FS1 está programada para comenzar a las 6 pm ET / 3 pm PT antes de FOX PBC Fight Night. DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

La transmisión de FS1 está programada para comenzar a las 6 pm ET / 3 pm PT antes de FOX PBC Fight Night. MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

FS1 PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ SÁBADO, 3 DE OCTUBRE

FS1 PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

FS1 PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE

FS1 PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

La transmisión de FS1 está programada para comenzar a las 7 pm ET / 4 pm PT antes de FOX Sports PBC PPV. SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE

FS1 PBC FIGHT NIGHT SHOW SE ANUNCIARÁ SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE

La transmisión de FS1 está programada para comenzar a las 6 pm ET / 3 pm PT antes de FOX PBC Fight Night. Fransisco Fonseca gana por KO1 en Managua, Nicaragua James supera a Dulorme por el título interino de la AMB

