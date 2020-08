James supera a Dulorme por el título interino de la AMB Jamal “Shango” James (27-1, 12 KOs) logro un triunfo mediante una decisión unánime en doce rounds sobre Thomas Dulorme (25-4-1, 16 KOs) para reclamar el título interino de peso welter de la AMB el sábado por la noche en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. James parecía estar al mando todo el tiempo. Las puntuaciones fueron 115-113, 116-112, 117-111. “He trabajado tanto tiempo para una oportunidad por el título”, dijo James. “Así que pude aprovechar esta oportunidad y luego seguir adelante y ganar, significó mucho para mí. “Ha sido un viaje loco, con esto con COVID-19, y luego el incidente de George Floyd y los campamentos de inicio y luego parando y así sucesivamente. “Mi abuela terminó falleciendo cuando yo estaba en el campamento para esta pelea. Así que fue un montón de emociones encontradas para mí. Se siente bien poder traer esto de vuelta a casa para mi ciudad. Ahora veremos cuánto más puedo llegar “. Fox Sports anuncia calendario de boxeo 2020 Morrell gana el cinturón interino de la AMB en su tercera pelea

