Morrell gana el cinturón interino de la AMB en su tercera pelea El peso súper mediano David Morrell Jr. (3-0, 2 KOs) logró una decisión unánime en doce rounds sobre el previamente invicto Lennox Allen (22-1-1, 14 KOs) para ganar el título interino de peso súper mediano de la AMB el sábado por la noche en Microsoft. Teatro en Los Ángeles. Morrell, de 22 años, estuvo al mando todo el tiempo contra Allen, de 35 años. Las puntuaciones fueron 118-110, 119-109, 120-108. Morrell tenía una ventaja de 207 a 90 en golpes aterrizados. James supera a Dulorme por el título interino de la AMB Cerca de acuerdo por Navarrete-Magdaleno por titulo pluma de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.