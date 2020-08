Cerca de acuerdo por Navarrete-Magdaleno por titulo pluma de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (32-1, 28 KOs) y Jessie Magdaleno (28-1, 18 KOs) se enfrentarán por el campeonato de peso pluma de la OMB, que fue desocupado por Óscar Valdez. La fecha y el lugar de la pelea aún no se han determinado, pero la Organización Mundial de Boxeo ya ordenó esta pelea y programó una subasta para el próximo martes 11 de agosto, si no hay un acuerdo entre los equipos. Con Navarrete y Magdaleno promovidos por Top Rank, es muy probable que se acuerde la pelea y se firmen los contratos antes de la fecha de la oferta monetaria. Ramírez vs. Postol listos para el 29 de Agosto en ¨La Burbuja¨ del MGM

