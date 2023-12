Se anuncian los miembros del IBHOF 2024 El Museo y Salón de la Fama del Boxeo Internacional, que celebrará su 35° aniversario en 2024, ha anunciado la generación más nueva de miembros que serán homenajeados durante el fin de semana de incorporación al Salón de la Fama del 6 al 9 de junio de 2024. La Generación de 2024 incluye a Ricky “The Hitman” Hatton, Michael “Double M” Moorer, Ivan “Iron Boy” Calderón y Diego “Chico” Corrales (póstumo) en la categoría Moderna masculina; Jane “The Fleetwood Assassin” Couch y “La Guerrera” Ana María Torres en la categoría moderna femenina; el entrenador Kenny Adams, el manager Jackie Kallen y el publicista Fred Sternburg en la categoría de No Participantes; el periodista Wallace Matthews y el locutor Nick Charles (póstumo) en la categoría Observador; Luis Angel Firpo (póstumo) en la categoría Old Timer y Theresa Kibby (póstuma) en la categoría Trailblazer femenina. El fin de semana de incorporación al Salón de la Fama de 2024 está programado del 6 al 9 de junio. Los eventos se llevarán a cabo en Canastota y en el cercano Turning Stone Resort Casino durante los cuatro días de celebración, que incluyen charlas en el ring, casting de puños, noche de pelea, carrera de 5 km/carrera divertida, exhibición de tarjetas de autógrafos de boxeo, banquete, desfile y ceremonia de inducción. Conferencia de prensa final Ramírez-Espinoza PBC anuncia acuerdo con Amazon Prime Like this: Like Loading...

