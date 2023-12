PBC anuncia acuerdo con Amazon Prime Después de perder al socio de transmisión Showtime, Premier Boxing Champions (PBC) anunció un nuevo acuerdo de derechos de varios años con Amazon Prime Video a partir de 2024. Prime Video, que recientemente ha estado ingresando a deportes en vivo, incluido el fútbol americano de la NFL, MMA y otros deportes, está se convertirá en el hogar de los eventos de boxeo de pago por evento de PBC. El primer PPV se espera para marzo y estará disponible para que lo compren todos los espectadores, independientemente de su membresía Prime. Además, en EE. UU. y países selectos, Prime Video transmitirá exclusivamente una serie de eventos de campeonato de boxeo que no sean PPV. Los detalles sobre tarjetas, fechas y ubicaciones específicas se anunciarán más adelante. Se anuncian los miembros del IBHOF 2024 El WBC cree en la Elección Like this: Like Loading...

