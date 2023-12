El WBC cree en la Elección El WBC cree en la elección, razón por la cual elegimos apoyar el boxeo femenil cuando nadie más lo hizo desde finales de los noventa. El WBC decidió iniciar el Campeonato Mundial Femenil en 2004. Elegimos utilizar toda nuestra plataforma para llevar el boxeo femenil al nivel que tiene hoy con peleas emocionantes, estadios con entradas agotadas y heroínas mundiales. El WBC optó por gastar dinero, tiempo y esfuerzo para tener investigación médica y científica continua, evaluar y crear reglas específicas para las mujeres en el boxeo. El WBC optó por apoyar a las mujeres y no cobrarles ni un solo centavo en concepto de sanciones. El WBC optó por organizar tres Convenciones Mundiales exclusivamente para el boxeo femenil en Cancún, Tijuana y Manila. Sin embargo, el deporte en sí no se trata de elección; el boxeo, por su naturaleza, exige pautas de seguridad, reglas y protección. Las reglas no son discriminatorias, arbitrarias ni sexistas, las reglas se basan en la ciencia, la experiencia, la equidad y, sobre todo, la seguridad. Nuestra misión siempre ha sido y será reducir el riesgo de cualquiera que suba al ring, hombre o mujer, en este deporte de combate que no es un juego. El WBC ha decidido honrar estas reglas, principios y valores y continuará investigando el boxeo femenil, apoyandolo y protegiendo a cualquier mujer que participe en este increíble deporte. Creemos que cualquier mujer tiene la opción de competir bajo las reglas del WBC o competir en aguas no probadas con mucha incertidumbre y mayores riesgos para sus propias vidas, las vidas de sus oponentes y la calidad de sus vidas después de la actividad en el ring. LARGA VIDA EL BOXEO FEMENIL Haney-Prograis cara a cara en el Golden Gate en San Francisco Like this: Like Loading...

