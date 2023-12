Conferencia de prensa final Ramírez-Espinoza El campeón de peso pluma de la OMB, Robeisy “El Tren” Ramírez (13-1, 8 KOs) y el retador invicto Rafael “El Divino” Espinoza (21-0, 18 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para la pelea por el título mundial del sábado en el Charles F. Centro de la ciudad de Dodge en Pembroke Pines, Florida. Espinoza tenía una decidida ventaja de altura. Robeisy Ramírez: “Nunca he tenido problemas con peleadores más altos. Pero en cuanto a cómo voy a pelear, eso se lo dejo a mi entrenador, Ismael Salas”. Rafael Espinoza: “Siempre trato de aprovechar mi ventaja de altura. Mi cuerpo ha sido bendecido con esta altura y ni siquiera me cuesta ganar peso. Obviamente lo uso a mi favor, pero como a todos los mexicanos, también me gusta salir al frente”. Conferencia de prensa final de Prograis-Haney Se anuncian los miembros del IBHOF 2024 Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.