Conferencia de prensa final de Prograis-Haney Las emociones estaban a flor de piel durante la conferencia de prensa final para el choque PPV de DAZN del sábado entre el campeón súper ligero del CMB, Regis Prograis, y el ex campeón indiscutido de peso ligero, Devin Haney, en el Chase Center en San Francisco, California. Devin Haney: "Voy a darle una paliza a este negro. El negro es realmente un vagabundo de verdad, de verdad. Realmente no quiere decírselo a todos, pero es realmente un vagabundo. Y el 9 de diciembre, el mundo verá que estoy por encima de este negro imbécil". Regis Prograis: "Voy a lastimar a este chico. Eso es todo. Voy a lastimarlo. Voy a lastimarlo hermano. Voy a lastimarlo. Voy a lastimar a este hermano negro. Voy a lastimarlo". Conferencia de prensa final Ramírez-Espinoza

