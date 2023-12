Resultados desde Bethlehem, Pensilvania King’s Promotions presentó una tarjeta con algunos nombres notables el viernes por la noche en el Wind Creek Event Center en Bethlehem, Pensilvania. En una pelea que terminó después de la medianoche, el ex dos veces retador al título mundial e hijo de la leyenda del ring de Filadelfia Eugene “Cyclone” Hart Jesse “Hard Work” Hart (30-3, 24 KOs), peleando en peso crucero, anotó un KO en el tercer asalto. contra Jeyson Minda (14-8-1, 8 KOs). Hart derribó a Minda en el tercer asalto y luego lo remató con una segunda caída. Siete derrotas seguidas para Minda. El ex campeón mundial unificado de 154 libras “Swift” Jarrett Hurd (25-3, 17 KOs), que ahora hace campaña en el peso mediano, puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas con un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Tyi Edmonds (14-6, 9 KOs). Hurd acechó a Edmunds durante toda la pelea, lo derribó dos veces en el cuarto asalto y Edmunds no pudo continuar después del asalto. El prestigioso peso mediano junior Travon “Sniper” Marshall (9-1, 8 KOs), recuperándose de una derrota por KO televisada a nivel nacional contra Gabriel Maestre en agosto, se desquitó con Roudley Lolo (6-2-2, 3 KOs). Marshall derribó a Lolo con fuerza en el tercer asalto, y momentos después logró detenerlo con su ataque de seguimiento. Eran las 2:14. El invicto peso súper pluma Julián González (12-0-1, 9 KOs) superó por puntos a Juan Antonio López (17-16-1, 7 KOs) en ocho asaltos sin incidentes. Las puntuaciones fueron 79-73, 79-73, 78-74. Omar Chávez logra triunfo en Culiacan, Sinaloa Conferencia de prensa final de Prograis-Haney Like this: Like Loading...

