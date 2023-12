Omar Chávez logra triunfo en Culiacan, Sinaloa El peso súper mediano Omar “El Empresario” Chávez (40-8-1, 27 KOs) regresó al ring el viernes por la noche después de poco más de un año desde su última pelea. El evento tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, México, su ciudad natal y la de su padre Julio. Chávez detuvo a Carrera Tinajero (15-11, 12 KOs) en el séptimo asalto de su evento principal programado para 10 asaltos. Chávez controló la acción y asestó los golpes más fuertes. Carrera estuvo dispuesto y de hecho tuvo un buen sexto round ya que Chávez parecía estar cansado. Chávez obtuvo un segundo aire al final del séptimo asalto y comenzó a trabajar sobre Carrera en la esquina de este último, lo que provocó que la esquina tirara la toalla. El tiempo de descuento oficial fue de 2:35 segundos en la séptima ronda. Haney domina y destrona a Prograis por el titulo superligero del WBC Resultados desde Bethlehem, Pensilvania Like this: Like Loading...

