Haney domina y destrona a Prograis por el titulo superligero del WBC Por Miguel Maravilla en ringside El ex campeón indiscutido de peso ligero Devin Haney (30-0, 15 KOs) desmanteló y destronó al campeón superligero del CMB Regis Prograis (29-1, 24 KOs) el sábado por la noche en el Chase Center de San Francisco. Haney derribó a Prograis en el tercer asalto y nunca lo dejó entrar en la pelea. Haney ganó las doce rondas 120-107 3x. En la pelea coestelar de peso súper ligero de la noche, el australiano Liam Paro (24-0, 15 KO) aniquiló a Montana Love (18-2-1, 9 KO) al lograr una detención de la pelea en el sexto asalto. Los fanáticos mostraron su descontento desde el principio, ya que era un ritmo lento y carecía de acción con Paro acechando y Love manteniendo la distancia. Sin embargo, en el sexto, Paron conectó con un gancho y derribó a Love. Se levantó pero el australiano mandó a la lona a Love por segunda vez con una combinación. Continuando con la pelea, Paro atacó y atacó a Love cuando el árbitro Thomas Taylor intervino para detener la pelea al 1:49 del sexto. El peso ligero cubano Andy Cruz (2-0, 1 KO) detuvo a Jovanni Straffon (26-6-1, 19 KO’s) de México en el tercer asalto. Cruz conectó un gran derechazo para comenzar la pelea mientras apoyaba a Straffon contra las cuerdas en el primer asalto. Golpeando en el segundo, Cruz atacó a Straffon y comenzó a derribarlo, lanzando una serie de golpes mientras el árbitro comenzaba a vigilarlo de cerca. Cerrando el tercero, Cruz continuó donde lo dejó cuando el árbitro finalmente intervino para detener la pelea a los 53 segundos. Myo Yoshida (17-4) de Japón derrotó a la australiana Ebanie Bridges (9-2, 3 KO’s) en una pelea por el título de peso gallo de la FIB. Yoshida siguió atacando a Bridges por dentro y logro superarla. Al final de la pelea en el noveno, Yoshida atacó implacablemente ya que Bridges no pudo mantenerla alejada. En el décimo y último asalto, todo fue Yoshida, ya que estuvo sobre Bridges hasta la campana final. Al final, después de completar diez rounds, los jueces anotaron 99-91, 99-91 y 97-93, todos a favor de Yoshida. Espinoza vence a Ramírez por título pluma de la OMB Omar Chávez logra triunfo en Culiacan, Sinaloa Like this: Like Loading...

