Espinoza vence a Ramírez por título pluma de la OMB El invicto Rafael "El Divino" Espinoza (22-0, 18 KOs) destronó al campeón de peso pluma de la OMB Robeisy "El Tren" Ramírez (13-1, 8 KOs) por decisión mayoritaria en doce asaltos el sábado por la noche en el Charles F. Dodge City Center en Pembroke. Pinos, Florida. Espinoza, de 6'1, tenía el control hasta que Ramírez lo derribó al final del quinto asalto. Ramírez continuó sacudiendo a Espinoza durante varios rounds. Espinoza, sin embargo, volvió a rugir en la recta final, derribando a Ramírez en el asalto doce. Las puntuaciones fueron 113-113, 114-112, 115-111. El invicto peso mediano junior #2 de la OMB, Xander Zayas (18-0, 12 KOs), demolió de manera impresionante a Jorge Fortea (24-4-1, 9 KOs) en el quinto asalto. Zayas derribó a Fortea con un golpe al cuerpo en el primer asalto y lo remató con otro golpe al cuerpo en el quinto asalto. El tiempo era 1:37. El peso pluma en ascenso Bruce "Shu Shu" Carrington (10-0, 6 KOs) noqueó de manera impresionante al ex retador al título mundial Jason Sánchez (16-5, 9 KOs) en el segundo asalto. Carrington derribó a Sánchez dos veces para terminarlo. El tiempo era 2:59. El medallista de plata olímpico estadounidense en peso súper pesado Richard Torrez Jr. (8-0, 8 KOs) golpeó a Curtis Harper (14-11, 9 KOs) hasta que la pelea fue detenida en el octavo asalto. Eran las 2:03. Torrez sufrió un corte en el ojo izquierdo Excampeón del WBC, Magsayo vence a Avelar en California Haney domina y destrona a Prograis por el titulo superligero del WBC

