Se anuncian las peleas preliminares de Loma-Kambosos Se agregaron dos peleas por el título mundial con retadores australianos a la cartelera encabezada por el enfrentamiento por el título mundial vacante de peso ligero de la FIB entre Vasiliy Lomachenko y George Kambosos Jr. el domingo 12 de mayo (11 de mayo en los EE. UU.) en el RAC Arena en Perth, Australia Occidental con transmisión de ESPN. El destacado mexicano Carlos Cuadras (42-5-1, 28 KOs) defenderá su título mundial interino de peso súper mosca del WBC contra el ex campeón mundial Andrew Moloney (26-3, 16 KOs) en una pelea por el título mundial de peso gallo femenino, la campeona de la AMB, Nina Hughes (6-0, 2 KOs) busca hacer retroceder el desafío de la ex campeona mundial Cherneka "Sugar Neekz" Johnson (15-2, 6 KOs). Kalajdzic vence a Barrera en Florida Romero- Cruz de Conferencia de Prensa Virtual

