Romero- Cruz de Conferencia de Prensa Virtual El campeón mundial superligero de la AMB, Rolly Romero Isaac Cruz, adelantó su enfrentamiento PPV el 30 de marzo en Prime Video desde T-Mobile Arena en Las Vegas. Rolando “Rolly” Romero: “Si quieres atacarme y que te rompan, hazlo… golpeo más fuerte que nadie en la categoría de peso”. Isaac “Pitbull” Cruz: “Quiero cerrarle la boca a Rolly y quitarle el cinturón”. Hacia el final de la conferencia de prensa virtual, Romero y Cruz hablaron en español y declararon que su enfrentamiento sería “la pelea más emocionante del año”. ROLLY ROMERO

“Si quieres atacarme y enfadarte, hazlo. Él puede hacer todo eso con los tipos pequeños con los que pelea, pero yo soy un gran peleador y golpeo más fuerte que nadie en la categoría de peso. “Siempre estoy aquí para buscar el nocaut y matar. No estoy aquí sólo para tocarte, quiero explotarte. “Él no es tan único. Peleo contra tipos como él todo el tiempo. Este ha sido probablemente el momento más fácil que he tenido en mi vida para encontrar sparring. Él puede ser replicado, yo no. Mi estilo va de la mano con mi personalidad, es único. “Veremos quién es el cobarde el 30 de marzo. Una vez que lo golpee unas cuantas veces, ya no volverá a presentarse así. “Voy a noquearlo. Él se acercará y lo detendré. Le golpean con todo, por lo que podría ser cualquier tipo de puñetazo. “Solía ​​entrenar con Ismael Salas antes de convertirme en profesional, así que me sentí bien volver a lo básico para este campo de entrenamiento con él y volver a ser yo. Salas ha tenido muchísimos campeones y me siento muy cómodo estando de regreso con él. “Sé que los fanáticos mexicanos viajarán con él, pero pase lo que pase, seguramente será una pelea espectacular y fuegos artificiales”. ISAAC CRUZ

"Lo primero es lo primero, quiero cerrar la boca ruidosa de Rolly y quitarle el cinturón. Luego iré tras los mejores peleadores de la división. "Estoy muy emocionado de tener esta gran oportunidad el 30 de marzo. El campo de entrenamiento ha sido muy intenso porque no queremos que nada se interponga en nuestro camino para convertirnos en campeones del mundo. "No voy a subestimar ni pasar por alto a nadie. Ha tenido su éxito por una razón. Sólo me estoy preparando para cerrarle la boca golpe a golpe y hacerlo hablar un poco menos. Espero que pelee como habla el 30 de marzo. "No estoy preocupado por Rolly, sólo me preocupo por mi juego. Nunca ha peleado con nadie tan agresivo como yo o que presione como yo. "Esperamos la oportunidad en las 135 libras para pelear nuevamente por el título mundial, pero ahora estamos contentos de que llegue en las 140 libras. Hemos tenido un gran plan para agregar peso extra y usarlo en nuestra estrategia para ganar el 30 de marzo. "Esta pelea lo es todo para mí. Ganar esta pelea es la clave para abrir la puerta a todas las grandes peleas del deporte. "No he tenido problemas para encontrar gente como él en el sparring. Puedo encontrar cobardes a los que no les gusta pelear en ningún lado".

